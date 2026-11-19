Ein Schreck, ein Aufschrei und plötzlich sind vier blonde Perücken weniger auf den Köpfen der Artistinnen – und die, die sich zwischen den anderen verstecken wollte, ist enttarnt. Autor und Regisseur Frédéric Zipperlin lacht am Rand der Manege. Zipperlin lässt sie wiederholen. Die Szene muss sitzen, wenn am kommenden Freitag im Altenberger Spiegelzelt die Dinnershow „Femme fatale“ Premiere feiert.

Probentag in der Manege

Auf der runden Bühne mitten im Zelt geht es an diesem Probentag geschäftig zu fast wie in einem Taubenschlag. Musikerinnen suchen ihre Plätze, Licht wird justiert, Requisiten werden arrangiert. Zipperlin hält die Probe an. Ein Bühnenabgang müsse anders aussehen, erklärt er und zeigt, wie eine Figur den Raum verlässt. Dann geht es um ein erstauntes Gesicht. Er formt den Ausdruck vor, die Artistin versucht es erneut. In der Manege wird an jeder Geste gefeilt.

Neun Frauen, ein Skelett

Neun Artistinnen und Musikerinnen aus sieben Ländern bringen die Inszenierung auf die Bühne. Sie erzählen von Frauen, die zu einer Party eingeladen sind und jede glaubt, alleiniger Gast zu sein. Als sie aufeinandertreffen, ist der Abend nicht mehr zu retten – oder beginnt gerade erst. Die Geschichte um ein Skelett namens Oskar entfaltet sich mit Artistik, Musik, Tanz und Humor. Ein Gerippe ist der einzige Mann auf der Bühne. Die Mitglieder des eigens für die Altenberger Show zusammengestellte Ensembles kommen aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Russland, der Ukraine, den USA und Portugal.

Die Pointe im Detail

Ein Schritt zu früh, ein Blick zu spät, und aus Überraschung wird Routine. Zipperlin probt die Pointe im Detail. Die blonde Perücke ist mehr als ein komischer Effekt: Wer sich verstellen möchte, kann dabei erst recht auffallen. Bis das sitzt, wird angehalten, wiederholt und ausprobiert. Aus dem Stolpern soll ein kalkulierter Moment werden. Zipperlin lässt die Szene mehrmals spielen.

Auch Hilfe bei Werkstattsuche

Das Spiegelzelt hat Flair. Copyright: Guido Wagner

Gastgeber Markus Wißkirchen verfolgt das Geschehen. Während Licht und Abläufe abgestimmt werden, kommen am Rand praktische Fragen auf. Eine Künstlerin sucht eine Werkstatt für ihr Auto, eine andere fragt nach einem Chiropraktiker gegen Verspannungen. Wißkirchen überlegt mit. Für die Spielzeit wohnen die Artistinnen und Musikerinnen in „Maria in der Aue“, einige Kilometer weiter oben im Tal der Dhünn.

Spielzeit und Termine

Zur Vorstellung kehren sie ins Spiegelzelt am Rösberg zurück. Die Manege liegt in der Mitte, rundherum sitzen Gäste an Tischen. Kein Platz ist in dem historischen belgischen Spiegelzelt weiter als neun Meter vom Zentrum der Bühne entfernt. Am Freitag, 20. November, beginnt die Spielzeit mit der Premiere. Bis zum 10. Januar wird mittwochs bis sonntags gespielt. Die Snack-Menü-Show beginnt mittwochs um 19 Uhr, die Dinnershow donnerstags bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 18 Uhr.

Preise und Karten

Für die ersten drei Tage gilt ein Premierenrabatt von 20 Prozent. Regulär kosten Tickets mittwochs 89 bis 109 Euro, donnerstags und sonntags 109 bis 139 Euro, freitags und samstags 119 bis 149 Euro. An den Weihnachtstagen liegen die Preise bei 119 bis 149 Euro, an Silvester bei 199 bis 249 Euro. Die Show dauert rund drei Stunden. Karten gibt es unter der Adresse <navy>www.spiegelzelt-altenberg.de</navy>.

Die Probe geht weiter

Noch fallen Perücken, noch werden Abgänge und Blicke geprobt. Am Freitag soll aus den Wiederholungen ein Abend werden, in dem die Szene nicht mehr angehalten wird. Dann darf das Publikum herausfinden, wer bei der Party wen überrascht – und ob die blonde Tarnung für alle reicht. Die Probe geht weiter.