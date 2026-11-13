Manege frei!Frauen übernehmen das Spiegelzelt

Proben im noch unfertigen Spiegelzelt

Noch stehen Leitern zwischen rotem Samt und bunten Fenstern, noch fehlen Tische und Stühle. Doch auf der kreisrunden Bühne mitten im historischen Spiegelzelt am Altenberger Rösberg wird bereits geprobt. Eine Artistin schwebt an roten Tüchern, andere üben akrobatische Figuren. In gut einer Woche soll alles sitzen: Am Freitag, 20. November, feiert die neue Dinnershow „Femme Fatale“ Premiere.

Das Spiegelzelt steht bereits. Links und rechts werden noch Sanitäranlagen und Küche aus Modulen errichtet. Neun Künstlerinnen aus sieben Ländern bereiten unterdessen die neue Inszenierung vor, die Cirque-Bouffon-Chef Frédéric Zipperlin erneut eigens für Altenberg geschrieben hat.

Ein Skelett und viele Frauen: Worum es in der Show geht

Das Besondere diesmal: Auf der Bühne haben ausschließlich Frauen das Sagen. „Nur ein Mann ist dabei, aber der sagt nichts“, scherzt Zipperlin und deutet auf ein Skelett. Oskar heißt der knochige Herr, um den sich die Geschichte dreht. Er hat gleich mehrere Frauen zu einer Party eingeladen. Jede glaubt allerdings, die einzige Geladene zu sein. Als sie aufeinandertreffen, sind Überraschungen programmiert. Was daraus wird, erzählen die Künstlerinnen mit Artistik, Tanz, Musik und Humor.

Tage der offenen Tür am 14. und 15. November

Einen Blick hinter die Kulissen, können Neugierige schon vor der Premiere erleben. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, öffnet das Spiegelzelt jeweils von 12 bis 17 Uhr seine Türen. Besucher können bei Kaffee oder Kaltgetränken die besondere Atmosphäre genießen, sich die unterschiedlichen Sitzplatzkategorien anschauen und mit etwas Glück Proben miterleben. Auch Tickets für die späteren Vorstellungen werden vor Ort verkauft.

Veranstalter will auch Zweifler ins Zelt locken

„Man ist immer hautnah dabei“, schwärmt Veranstalter Markus Wißkirchen. Kein Platz ist weiter als neun Meter von der Bühnenmitte entfernt. Seit er die Spiegelzelttradition mitten in der Corona-Zeit 2021 wiederbelebt hat, ist die Dinnershow weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt geworden. Dennoch gebe es selbst in Nachbarstädten wie Bergisch Gladbach Menschen, die das Spiegelzelt noch nie von innen gesehen hätten, sagt Wißkirchen. Auch ihnen wolle er mit den Tagen der offenen Tür Gelegenheit geben, das außergewöhnliche Ambiente kennenzulernen.

Vier-Gänge-Menü und Spielzeit bis zum 10. Januar

Ab dem 20. November gibt es zur Show ein Vier-Gänge-Menü. Die sechste Spielzeit dauert bis zum 10. Januar. Weitere Informationen und Karten im Internet. (wg)

www.spiegelzelt-altenberg.de