Der Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg (VKA) erhält den Odenthaler Heimatpreis 2026. Gewürdigt wird damit das Projekt des Vereins „Altenberger Dombauhütte - Handwerk verbindet Heimat“, das mit seinem innovativen Konzept die Jury überzeugt habe, so die Gemeinde Odenthal.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Idee, die lange Tradition des Handwerks rund um den Altenberger Dom neu aufzugreifen und für Menschen aller Generationen erlebbar zu machen. Nach historischem Vorbild soll ein Netzwerk regionaler Handwerksbetriebe entstehen, das traditionelle Techniken präsentiert, Wissen vermittelt und die Bedeutung des Handwerks für die Entwicklung der Region sichtbar macht.

Die Dombauhütte präsentierte sich bei den Altenberger Klostermärkten

Die Dombauhütte präsentierte sich bereits bei den beiden Altenberger Klostermärkten 2025 und 2026, eine Idee, die weiter ausgebaut werden soll: „Die Altenberger Dombauhütte soll ein Ort der Begegnung werden, an dem Geschichte, Handwerkskunst und Gemeinschaft zusammenkommen. Durch Vorführungen, Workshops und Mitmachaktionen möchten wir insbesondere junge Menschen für traditionelle Berufe begeistern und gleichzeitig das kulturelle Erbe unserer Heimat bewahren“, erläutert Markus Wißkirchen, Vorsitzender des Verschönerungs- und Kulturvereins Altenberg.

Geplant seien regelmäßige Auftritte bei regionalen Veranstaltungen, Märkten und Festen wie dem Altenberger Klostermarkt sowie Kooperationen mit Schulen, Vereinen und weiteren lokalen Akteuren. So soll „ein lebendiges Projekt“ entstehen, das historische Handwerkskunst mit zeitgemäßer Vermittlung zusammenbringe und die Identifikation mit Altenberg und der Gemeinde Odenthal stärke.

„Die Altenberger Dombauhütte verbindet Geschichte, Kultur und Handwerk auf eindrucksvolle Weise und schafft einen Ort des Austauschs zwischen den Generationen. Dieses Projekt zeigt beispielhaft, wie Traditionen bewahrt und gleichzeitig zukunftsorientiert weiterentwickelt werden können“, sagte Bürgermeisterin Laura Lundberg bei der Verleihung des Preises.

Der Heimatpreis ist eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen und wird in Odenthal seit 2019 an Vereine, Initiativen oder Einzelpersonen vergeben, die sich in besonderer Weise für den Erhalt, die Vermittlung und die Weiterentwicklung der regionalen Identität einsetzen. Die Auszeichnung soll das vielfältige bürgerschaftliche Engagement sichtbar machen und „neue Impulse für ein lebendiges Miteinander schaffen“, so das Konzept. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert.