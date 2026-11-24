Der international mit Haftbefehl gesuchte Hasan Okutan, alias „Napoleon“, ist in Istanbul festgenommen worden. Das berichtet unter anderem der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Demnach wurde der 37‑Jährige an seinem Wohnort in Istanbul verhaftet. Ihm wird in der Türkei die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Okutan gilt als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas und steht wegen eines Mordes in Kopenhagen aus dem Jahr 2019, für den er verantwortlich sein soll, auf der „Most Wanted“-Liste von Europol. Die dänische Polizei ordnete Okutan dem Rockerclub „Hells Angels“ zu.

Okutan auch für Schüsse in Köln verantwortlich?

Doch auch in Köln wird gegen ihn ermittelt: Die Kölner Staatsanwaltschaft sucht per Haftbefehl nach Okutan wegen des Mordes an Davide K. vor einem Fitnessstudio in Kalk im Jahr 2024.

Am 22. Oktober 2024 hatte ein vermummter Mann mehrere Schüsse auf den 32-jährigen Davide K. abgegeben, als dieser das Fitnessstudio verließ und zu seinem Auto ging. Der Täter flüchtete anschließend auf einem E-Scooter. Knapp zwei Jahre lang fahndete die Kölner Kripo nach dem mutmaßlichen Mörder, ehe am 21. Juni die Festnahme im niederländischen Eindhoven gelang. Der 22-jährige Beschuldigte, der sowohl einen niederländischen Pass als auch die Staatsbürgerschaft von Bosnien-Herzegowina besitzt, soll im Auftrag von Okutan gehandelt haben – das vermutet zumindest die Staatsanwaltschaft. Hintergrund des Attentats könnten demnach Geldforderungen im Rockermilieu sein.

Auch mit der Serie von Schüssen auf Wohnhäuser und Geschäfte, die die Stadt seit Monaten in Atem hält, könnte Okutan in Verbindung stehen. Seit Pfingsten zählt die Polizei 35 solcher Fälle in und um Köln.

Die Spuren führen dabei in unterschiedliche Milieus: zur türkischen organisierten Kriminalität, darunter die sogenannten Daltons, sowie in die Rockerszene. Nicht alle Fälle hängen zwangsläufig zusammen – in Einzelfällen könnten auch private Konflikte abseits organisierter Kriminalität eine Rolle spielen, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Als verbindendes Muster vieler Taten gilt „Violence as a Service“: Hintermänner lassen junge Menschen gegen Bezahlung Anschläge ausführen, bei denen Opfer und Auftraggeber sich oft gar nicht kennen.

Okutan könnte einige dieser Fälle in Auftrag gegeben haben. Entsprechenden Hinweisen gehe man nach, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Eine Auslieferung nach Deutschland oder Dänemark gilt allerdings als unwahrscheinlich, denn die Türkei liefert ihre Staatsbürger üblicherweise nicht an andere Länder aus. Deutsche Fahnder beklagen immer wieder, dass sich die Zusammenarbeit mit türkischen Behörden schwierig gestalte. An der Verhaftung Okutans waren deutsche Behörden nicht beteiligt.