Nach einem Raubüberfall mit einer Schusswaffe in einer Tiefgarage im Kölner Stadtteil Junkersdorf fahndet die Kriminalpolizei nach zwei Männern. Die Unbekannten sollen am Montagabend (23. November) eine 26-jährige Frau mit einer Pistole bedroht und hochwertigen Schmuck erbeutet haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die Kölnerin gegen 20.10 Uhr gemeinsam mit ihrer 25-jährigen Beifahrerin in die Tiefgarage ihres Wohnhauses. Während des Einparkens traten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer an den Mercedes heran. Sie bedrohten die beiden Frauen mit einer Pistole und forderten die 26-Jährige zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände auf.

Köln-Junkersdorf: Flucht auf Pedelec und zu Fuß in den Wald

Mit dem geraubten Schmuck flüchteten die Täter zunächst auf einem Pedelec in Richtung Beethovenstraße. Zeugen und Zeuginnen beobachteten dort, wie die Männer das Fahrzeug zurückließen und ihre Flucht zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück fortsetzten.

Eine sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndung der Polizei, bei der auch ein Diensthund zum Einsatz kam, führte nicht zum Erfolg. Die Polizisten stellten das zurückgelassene Pedelec zur Beweissicherung sicher.

Polizei Köln sucht Zeugen

Laut den Aussagen von Zeugen sind die beiden Gesuchten etwa 1,80 Meter groß und trugen zur Tatzeit schwarze Jacken. Einer der Tatverdächtigen soll zudem eine kräftige Statur haben.

Die Ermittler und Ermittlerinnen des Kriminalkommissariats 14 bitten Personen, die Hinweise zur Tat oder den Flüchtigen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)