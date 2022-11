Nach Verdi-Einspruch Verkaufsoffener Sonntag in Troisdorf fällt aus

Verdi will den verkaufsoffenen Sonntag verhindern.

Troisdorf – Kein verkaufsoffener Sonntag in Troisdorf: Nach einer Mitteilung des Oberverwaltungsgerichts OVG Münster sieht sich die Stadt Troisdorf gezwungen, beide verkaufsoffene Sonntage am 11. Oktober sowie am 8. November 2020 abzusagen.



Der Grund seien rechtliche Bedenken, nachdem die Gewerkschaft Verdi Einspruch gegen die verkaufsoffenen Sonntage in der Troisdorfer Fußgängerzone erhoben hat, teilte die Stadt am Freitagabend mit.

Der Stadtrat hatte die Öffnungszeiten beschlossen, die Stadt hat sie auf ihrer Internetseite veröffentlicht und mit Plakaten und Anzeigen beworben. Geplant war die Öffnung zahlreicher Geschäfte, dazu Verkaufsstände und eine musikalische Begleitung.

Durch eine einstweilige Anordnung per Mail hat das OVG die Durchführung gestoppt. (red)