Troisdorf – Offenes Feuer entdeckten die ersten Einsatzkräfte, als sie am Dienstagnachmittag an dem Haus in der Straße Zum Röhrichtsiefen eintrafen. Sie waren um 14.40 Uhr zu einem Kaminbrand gerufen worden. Sofort ließ Einsatzleiter Hans-Jürgen Spies weitere Einheiten nachalarmieren. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, sie wurden in einem Feuerwehrfahrzeug betreut, waren aber nicht verletzt. Insgesamt 42 Feuerwehrleute kamen schließlich zu der angegebenen Adresse. Die Flammen züngelten an der Außenisolierung des anderthalbgeschossigen Einfamilienhauses mit einem Anbau, der ein Flachdach hat, empor.

In dem Anbau steht ein Ofen, der Kamin führt durch das Dach an der Außenseite des Vorderhauses entlang in die Höhe. Offensichtlich war das Edelstahlrohr zu heiß geworden. Dadurch wurde die Außendämmung entzündet. Sie brannte direkt unter der Unterkonstruktion für den Dachstuhl. Rauch zog durch die Dachziegel. Der Giebel zur Gartenseite war schwarz verrußt.

Schornsteinfeger kontrolliert



Ein Trupp unter Atemschutz ging vom Garten aus gegen das Feuer vor. Von der Drehleiter aus wurde ebenso kontrolliert wie über den Anbau. Über eine Steckleiter stiegen Feuerwehrmänner nach oben und deckten rund um das Rohr Dachpfannen ab, um den Dachstuhl zu überprüfen und Glutnester zu löschen.



Ein Schornsteinfegermeister kontrollierte die Anlage. Rohr und Ofen, der angezündet worden war, befanden sich in gutem Zustand. Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise ist der Abzug in nicht ausreichendem Abstand von der Wand installiert worden. Die Straße blieb bis 16.30 Uhr gesperrt.