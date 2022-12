Troisdorf – Als Reaktion auf den tödlichen Unfall eines 14-Jährigen am Troisdorfer Bahnhof hat die Fraktion der Grünen im Stadtrat einen Dringlichkeitsantrag zur Sitzung des Gremiums am kommenden Dienstag, 7. September, gestellt. „Wir wollen sehr schnell handeln, damit sich so ein vermeidbarer Unfall nicht noch einmal ereignet“ erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Angelika Blauen.



Wie berichtet, war der Jugendliche am Sonntag auf einen Güterwaggon geklettert und durch einen Stromschlag getötet worden. Schon vor einigen Wochen war ein 13-Jähriger bei einem ähnlichen Unglück schwer verletzt worden. Nun solle sich die Stadtverwaltung mit der Deutschen Bahn und der Bundespolizei in Verbindung setzen, so die Antragsteller, und „ein Maßnahmenpaket entwickeln, damit weitere Unfälle dieser Art verhindert werden.“



Vorschläge der Grünen umfassen unter anderem verstärkte Streifen der DB-Sicherheit und der Bundespolizei vor allem am Güterbahnhof, Sicherung der Gleise am Parkplatz durch Zaun oder Lärmschutzwand sowie Präventionsveranstaltungen der Deutschen Bahn und der Bundespolizei an den Troisdorfer Schulen, um über die Gefahren insbesondere der Hochspannungsleitungen aufzuklären. Schließlich solle vor Ort noch mehr gewarnt werden, zum Beispiel durch ein Plakat „Vorsicht Bahnstrom“.