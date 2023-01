Troisdorf – Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag von einer Fußgängerbrücke Gegenstände auf die Autobahn 59 geworfen. Ein Autofahrer meldete gegen 1.15 Uhr bei der Polizei, dass er dort zwei Menschen beobachtet habe. Plötzlich sei etwas auf seinem Fahrzeugdach aufgeschlagen.

Der 66-Jährige, der in Richtung Bonn unterwegs war, fuhr in Troisdorf von der A 59 ab und traf tatsächlich an der Straße Im Zehntfeld auf einen Mann und eine Frau. Er versuchte noch sie festzuhalten, bis ein Streifenwagen eintraf, allerdings gelang es den beiden zu fliehen.

Die Verdächtigen beschrieb er als etwa 17 Jahre alt. Die junge Frau habe kurze, dunkelbraune Haare gehabt und sei mit weißem T-Shirt sowie Radlerhose bekleidet gewesen. Ihr Begleiter habe ein weißes „Nike“-T-Shirt und eine Lautsprecherbox getragen.

Kurz darauf kam ein zweiter Anruf von einem 45 Jahre alten Mann, der an derselben Stelle einen Knall gehört und sich sehr erschreckt habe. An seinem BMW entdeckte er Schäden in der Windschutzscheibe. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241/541 32 21. (rvg)