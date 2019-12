Weihnachten und Neujahr: Diese Einrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis bleiben geschlossen

Rhein-Sieg-Kreis -

Pause machen an den Feiertagen auch die Beschäftigten vieler öffentlicher Einrichtungen. Wir haben die Öffnungszeiten zusammengestellt, die mitgeteilt wurden.

Siegburg

Bürgeranliegen werden im Rathaus bis einschließlich Montag, 23. Dezember, bearbeitet, und am Montag, 30. Dezember. Dies gilt auch für Verbraucherzentrale und Baubetriebshof. Die Abteilung Wasser und Abwasser hat von Samstag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Der Notdienst der Rhein-Sieg-Netz-GmbH ist unter 01802/48 48 48 erreichbar, Störungen der Abwasserentsorgung können unter 02247/91910 gemeldet werden.

Das Stadtmuseum schließt von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 2. Januar, die Tourist Information steht bis Freitag, 20. Dezember, dann wieder ab Donnerstag, 2. Januar, zur Verfügung. Die Stadtbibliothek hat bereits geschlossen und öffnet am Donnerstag, 2. Januar. Das Oktopus-Bad ist an den Montagen 23. und 30. Dezember, 8 bis 20 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Dienstag, 31. Dezember, von 7 bis 12 Uhr. Heiligabend, 24. Dezember, bleibt die Schwimmhalle geschlossen. An allen anderen Tagen öffnet das Bad wie gewohnt.

Alle Dienststellen der Kreisverwaltung im Siegburger Kreishaus sowie die Außenstellen einschließlich des TechnoParks in Sankt Augustin sind an Heiligabend, mm ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, sind die Dienststellen der Kreisverwaltung wie gewohnt geöffnet. Ausgenommen davon sind das Archiv, die Wissenschaftliche Bibliothek sowie das Medienzentrum.

Troisdorf

In Troisdorf bleiben das Rathaus und seine Außenstellen am 23. Dezember geschlossen; am Montag, 30. Dezember, gelten die üblichen Öffnungszeiten. Silvester und Neujahr sind weitere Schließtage. Die Stadtbibliothek schließt vom 23. Dezember bis zum 1. Januar beide Häuser; die Rückgabeautomaten sind vom 21. Dezember, 14 Uhr, bis 2. Januar, 10 Uhr, außer Betrieb. Die Museen auf Burg Wissem sind von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. Dezember, geschlossen; vom 26. bis 29. Dezember sowie ab 2. Januar ist geöffnet. Das Fischereimuseum Bergheim ist vom 21. Dezember bis 3. Januar geschlossen.

Sankt Augustin

Die Stadtverwaltung bleibt über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis einschließlich 27. Dezember geschlossen. Am Montag, 30. Dezember, sowie ab dem 2. Januar ist die Verwaltung grundsätzlich regulär geöffnet. Die Stadtbücherei ist vom 23. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Das Hallenbad Menden ist vom 24. Dezember bis 1. Januar nicht geöffnet. Die Seniorenbegegnungsstätte Club hat vom 27. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen.

Hennef

Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind an Heiligabend, an den Weihnachtstagen und am Freitag, 27. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am Montag, 23. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, ist geöffnet. Die Stadtbibliothek ist vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Das Hallenbad in Uckerath schließt vom 21. Dezember bis einschließlich 6. Januar.

Niederkassel

Das Rathaus in Niederkassel sowie dessen Nebenstellen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Letzter Öffnungstag in diesem Jahr ist der Montag, 23. Dezember.

Lohmar

An den Montagen, 23. und 30. Dezember, hat die Stadtverwaltung bereits ab 16 Uhr geschlossen.

Eitorf

Die Dienststellen der Gemeindeverwaltung bleiben an Heiligabend bis einschließlich Neujahr geschlossen. Zur Beurkundung von Sterbefällen ist das Standesamt am Montag, 30. Dezember, von 10 Uhr bis 12 Uhr besetzt. Um Anmeldung wird unter 02243/89 119 gebeten. Die Gemeindebibliothek schließt vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar, am Donnerstag, 2. Januar, ist die Bibliothek von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Much

Das Rathaus bleibt vom 24. bis 27. Dezember sowie vom 30. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Seit dem 20. Dezember ist auch das Jugendzentrum zu. Das Hallenbad ist vom 21. Dezember bis zum 5. Januar geschlossen.

Neunkirchen-Seelscheid

Rathaus und Bürgerbüro in Seelscheid sind an den Feiertagen, Heiligabend und Silvester sowie am 27. Dezember geschlossen, das Bürgerbüro auch am 30. Dezember. Die Beurkundung von Sterbefällen ist am 27. Dezember von 9 bis 11 Uhr nach Absprache unter 01511/112 00 44 im Rathaus möglich.

Ruppichteroth

Das Rathaus Schönenberg bleibt vom 24. bis 27. Dezember sowie vom 30. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Im Bröltalbad kann bis zum 5. Januar nicht geschwommen werden; es werden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Windeck

Das Rathaus in Rosbach bleibt vom 24. bis 27. Dezember sowie vom 30. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Das Hallenbad in Dattenfeld hat vom 22. Dezember bis 8. Januar Betriebsferien.