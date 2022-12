Am Dienstagmorgen kommt es zu mehreren Staus durch Unfälle auf den Straßen rund um Köln. Insgesamt etwa 40 Kilometer Stau in NRW.

Auf den Straßen rund um Köln brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer etwas Geduld. Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-West und Kreuz Köln-Nord dauert es etwa 45 Minuten länger. Durch einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen kommt es zu einem Stau auf etwa sechs Kilometern. Es ist nur eine Spur frei.

Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen staut es sich zwischen Köln-Mülheim und Kreuz Leverkusen wegen eines Unfalls auf fünf Kilometern. Die Fahrt dauert mehr als 20 Minuten länger.

Zwischen Köln Gremberg und Dreick-Heumar stockt der Verkehr auf der A4 Aachen Richtung Köln auf zwei Kilometern.

Auf der A59 kommt es an mehreren Stellen zu Stau. Auf der Strecke Bonn Richtung Köln zwischen Köln-Rath und Dreieck Heumar kommt es zu mehr als 15 Minuten plus durch zwei Kilometer Stau. In der Gegenrichtung zwischen Köln/Rath und Flughafen Köln/Bonn stockt der Verkehr auf der A59 Köln Richtung Bonn auf einem Kilometer. (khe)