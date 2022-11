1. FC Köln Jannes Horn fällt wegen Operation wochenlang aus

Köln – In den kommenden Wochen muss der 1. FC Köln ohne Jannes Horn, 24, auskommen, wie der Verein mitteilt. Beim Relegations-Rückspiel in Kiel (5:1) hat sich der Defensivspieler eine Hüftverletzung zugezogen, die zunächst konservativ behandelt wurde. „Wir haben gemeinsam besprochen, dass Jannes es zunächst so versuchen möchte und mit uns in die Vorbereitung startet“, sagt FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

Diesen Mittwochvormittag musste Horn das Training vorzeitig beenden. „Es spricht für Jannes, dass er auf die Zähne beißen wollte. Aber es macht keinen Sinn, eine schlimmere Verletzung zu riskieren. Wir wünschen ihm alles Gute für die OP und dann eine schnelle Genesung“, sagt Baumgart. In der kommenden Woche wird Horn sich von einem Spezialisten operieren lassen. (red/SID)