Köln – Wenn der West-Schlager der Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund auch so verläuft, wie es der Spielstil beider Mannschaften vermuten lässt und wie es beide ankündigen, dann dürfen sich die 50.000 Zuschauer im Rhein-Energie auf ein attraktives, rassiges, spannendes Duell am Samstag (15.30 Uhr) freuen.

Kölns Steffen Baumgart und Dortmunds Edin Terzic treffen als Cheftrainer erstmals in der Bundesliga aufeinander. Das bisher einzige Duell gab es im Pokal-Achtelfinale 2020/21, Dortmunds Terzic musste sich mit seinem Team gegen den damals von Baumgart trainierten SC Paderborn aber gewaltig strecken, um mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand zu behalten.

Aber nicht nur diese Partie hinterließ nachhaltigen Eindruck. Denn vor dem Duell zwischen dem Neunten und dem Dritten sprachen beide Fußballlehrer nur in den höchsten Tönen voneinander. „Die Arbeit, die Steffen Baumgart beim FC aufgebaut hat, ist sensationell. Er schafft es immer, Spieler besser zu machen und ein großes Selbstbewusstsein in eigene Stärke zu schaffen“, lobt Terzic. Der 39-Jährige ist angetan vom permanent attackierenden, mutigen Spielstil der Kölner: „Die Kölner sind sehr mutig und gehen hohes Risiko. Sie haben im Vergleich zur letzten Saison nicht viel verändert, obwohl sie zwei Stammspieler (Tony Modeste und Salih Özcan, die zum BVB wechselten, d. Red.) verloren haben. Dazu haben sie jetzt sehr viel Ballbesitz, nach Bayern glaube ich die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz. Das zeigt auch, dass sich die Mannschaft stetig weiterentwickelt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

„Callcenter" bleibt komplett Anzeige 1. FC Köln verlängert Verträge mit Baumgarts Trainerteam

Rückkehr des Torjägers nach Köln Anzeige Darum ist Modeste dem BVB noch keine Hilfe von Lars Werner

1. FC Köln Anzeige FC-Fans spammen bei Twitter – und überraschen die Uefa von Martin Böhmer

Die lobenden Worte hat Baumgart natürlich registriert. „Das Kompliment von ihm, dass wir All-in-Fußballspielen, nehme ich gerne an. Das sehe ich positiv“, entgegnet der Kölner und fügt an: „Ich bin aber kein guter Pokerspieler und bei All-in meistens raus. Aber dass ich auf Sieg spiele und jedes Spiel gewinnen möchte, wird auch so bleiben. Wenn das mit All-in gemeint ist, nehme ich das gerne an.“

Die Dortmunder agieren in dieser Spielzeit bisher allerdings etwas vorsichtiger – und effizienter. Neun erzielte Treffer bescherten dem BVB 15 Punkte. Auf der anderen Seite kassierte er erst sieben Gegentore, drei davon bei der spektakulären Last-Minute-Pleite nach 2:0-Führung gegen Bremen.

BVB agiert vorsichtiger – und effizienter

Baumgart weiß, dass der BVB nach dem Ende der Ära von Erling Haaland seinen Spielstil etwas umgestellt hat. „Die Dortmunder haben gut eingekauft. Sie spielen konstant und solide, zudem sehr kontrolliert und sehr klar. Sie lassen wenige Torchancen zu und können dennoch gegen jeden Gegner hoch gewinnen“, sagt der Kölner Coach, der von seinem attackierenden Spielstil auch nicht gegen das Spitzenteam abrücken will: „Wir wollen nach vorne spielen und attackieren. Wir werden bei unserer Spielweise bleiben, trotz der guten Qualität, die Dortmund hat. Beide Mannschaften werden offensiv agieren.“

Auf Salih Özcan, der in der vergangenen Saison unter Baumgart ungemein aufblühte und den Spielstil wie kaum ein Zweiter verkörperte, kann Baumgart bekanntlich nicht mehr zählen. Sollte der türkische Nationalspieler, der zuletzt an einem Knochenödem im Fuß laborierte, doch noch fit werden (und danach sieht es aus), dann würde der Ehrenfelder gegen seinen Ex-Verein sein 100. Bundesliga-Spiel bestreiten. Er fiebert dem Duell bei seinem Heimatklub entgegen: „Ich werde den Augenblick einfach nur genießen und freue mich sehr darauf, die alten Gesichter wiederzusehen“, sagt Özcan „fc.de“.

Auch der 24-Jährige rechnet mit Attacke-Fußball: „Steffen Baumgart wird die Jungs vor dem großen Spiel wieder richtig heiß machen. Der FC ist eine laufintensive Mannschaft mit viel Willen. Wir müssen auf der Hut sein. Es wird ein hitziges Spiel, beide werden sich nichts schenken.“

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Ljubicic, Skhiri - Schindler (Adamjan), Thielmann, Kainz - Tigges. - Borussia Dortmund: Meyer - Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Malen - Modeste. - Schiedsrichter: Osmers (Hannover)