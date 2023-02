Köln – Am Ende hat es mal wieder nicht zum Sieg gereicht. In einem schwachen Bundesliga-Spiel trennt sich der 1. FC Köln mit 1:1 vom FC Augsburg. Dabei hatte es lange nach einer Niederlage für die Kölner ausgesehen, schließlich wollte der Ball trotz aller Offensiv-Bemühungen in der zweiten Hälfte nicht ins Tor. Bis zur 87. Min: Hector schickt Cordoba auf die Reise, der umkurvt den Schlussmann – 1:1.

1. FC Köln – FC Augsburg 1:1 (0:1)

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Hector - Höger (Ehizibue, 46.), Verstraete (Kainz, 46.), Drexler, Jakobs - Terodde, Modeste (Cordoba, 64.)

FC Augsburg: Koubek - Framberger (Lichtsteiner, 28.), Goumeleeuw, Jedvaj, Max - Khedira, Baier, Hahn, Vargas (Jensen, 84.) - Niederlechner, Cordova (Moravek, 57.)

Tore: Niederlechner (43.), Cordoba (87.)

Karten: Czichos (Gelb-Rot), Verstraete, Höger, Drexler, Hector, Cordoba, Bornauw - Hahn (Gelb-Rot), Max

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Abpfiff zweite Halbzeit

90+4. Min.: Letzte Ecke für Köln, doch die wird geklärt.

90+3. Min.: Gelb für Bornauw.

90+1. Min.: Ecke für Augsburg, doch Cordoba kann klären.

90. Min.: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Schafft Köln noch die Sensation?

87. Min.: Da ist der Ausgleich! Nach Balleroberung flankt Hector aus der eigenen Spielhälfte auf Cordoba. Koubek rennt völlig unkontrolliert aus dem eigenen Kasten. Den kann Cordoba sicher umkurven - und schließt mit links ab. Wegen des Trikotausziehens sieht er nachträglich Gelb. Ein verdienter Ausgleich für Köln.

Tor für Köln!

85. Min.: Ehizibue versucht es aus der Distanz, Koubek kann den Ball aber sicher wegfausten.

84. Min.: Letzter Wechsel bei Augsburg, Jensen kommt für Vargas.

81. Min.: Wieder eine Riesenchance für Köln: Cordoba behauptet den Ball im Strafraum und schließt mit rechts ab, Koubek kann gerade noch parieren. Eine starke Leistung bislang vom eigewechselten Cordoba.

78. Min.: Ecke für Augsburg. Max schlägt den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Vargas haarscharf vorbeirauscht. Das hätte die Vorentscheidung sein können.

75. Min.: Köln drängt auf den Ausgleich, ist im Vergleich zur ersten Halbzeit wie ausgewechselt. Ausgburg muss sich mit reiner Abwehrarbeit begnügen.

74. Min.: Nächste Chance für Köln: Kainz flankt einen Strafstoß auf Cordoba, dessen Kopfball jedoch nicht kräftig genug ist. Koubek fängt den sicher ab.

73. Min.: Erste Chance in dieser Halbzeit für Augsburg, Vargas' Schuss ist für Horn aber leicht zu halten.

71. Min.: Fast der Ausgleich! Cordoba sprintet rechts übers Feld und schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum. Da kommt Kainz an den Ball, seinen Schuss kann Koubek noch parieren.

66. Min.: Ecke für Köln, die allerdings erneut nichts bringt.

64. Min.: Letzter Wechsel bei Köln, Jhon Cordoba ersetzt den erfolglosen Anthony Modeste.

62. Min.: Gelb für FC-Kapitän Hector, der Khedira einfach umrammt. Damit ist Hector für nächste Woche gegen Union Berlin gesperrt.

57. Min.: Cordova liegt am Boden, nachdem Jakobs ihn am rechten Fuß getroffen hat. Er wird auf dem Spielfeld behandelt - und dann ausgewechselt: Moravek kommt für ihn.

55. Min.: Kleine Rangelei zwischen Jakobs und Jedvaj, noch ist die Stimmung immer noch so angespannt wie in der ersten Hälfte.

51. Min.: Köln startet aggressiv in die zweite Halbzeit, fast hätte man bereits zweimal den Ausgleich erzielt. Augsburg ist noch nicht wieder im Rythmus gekommen.

50. Min.: Schon weider eine Kölner Chance! Ecke für Köln, Kainz flankt den Ball in den Strafraum. Da kommt Bornauw an den Ball, sein Schuss geht jedoch knapp ans Tor vorbei.

47. Min.: Ehizibue flankt tief in den Strafraum hinein, Modeste verpasst den Ball nur haarscharf. Fast der Ausgleich für Köln.

47. Min.: Kainz probiert es gleich mal aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.

46. Min.: Es geht wieder los in Köln. Bei den Domstädter wird doppelt gewechselt, Kainz und Ehizibue kommen für Verstraete und Höger. Es wird umgestellt auf ein 4-3-2.

Anpfiff zweite Halbzeit

Halbzeit in Köln. Die ersten fünfzehn Minuten waren furios, Augsburg verpasste durch einem schwachen Elfmeter von Hahn die frühe Führung. Danach bauten beide Mannschaften spielerisch beträchtlich ab, das Spiel wurde zunehmend ruppiger. Vor allem die Kölner Mannschaft wurde mehrmals verwarnt, unter anderem flog Czichos vom Platz. Augsburg gelang dank Niederlechner schließlich die Führung, muss die zweite Halbzeit allerdings auch mit nur zehn Feldspielern antreten, da Hahn mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Halbzeit

45.+3. Min.: Jetzt sieht auch Drexler Gelb, bereits der vierte verwarnte Kölner.

45.+3. Min.: Ecke für Köln, Augsburgs Abwehr kann jedoch klären.

45.+1. Min.: Gelb für Max.

44. Min: Jetzt fliegt auch Hahn vom Platz! Er trifft Drexler mit seinem Fuß am Kopf und muss vorzeitig unter die Dusche.

43. Min.: Die Führung für den FCA: Max kommt über links und flankt den Ball in den Strafraum. Da braucht Niederlechner nur das Bein auszustrecken, und schon liegt der Ball im FC-Tor.

Tor für Augsburg

39. Min.: Riskanter Ball von Jakobs, aus dem ein Augsburger Konter entsteht. Czichos legt Niederelchner um, Stieler zückt erneut Gelb - und so auch die Rote Karte. Bitter für die Kölner.

32. Min.: Vargas kommt über rechts in den Kölner Strafraum, sein Pass für Hahn kommt jedoch nicht an.

28. Min.: Erster Wechsel bei Augsburg, Framberger muss wohl angeschlagen raus. Für ihn kommt Stephan Lichtsteiner.

27. Min.: Riesenchance für Augsburg: Niederlchner zieht bis in den Strafraum hinein und legt auf Vargas ab. Dessen Rechtsschuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

26. Min.: Ecke für Augsburg. Die Flnake von Max kann Horn wegfausten, den Nachschuss setzt Baier weit über das Tor.

24. Min: Die Partie wird hektischer, auf beiden Seiten wird viel gefoult.

23. Min.: Diesmal sieht ein Augsburger Gelb: Hahn senst Czichos vor der FC-Bank um und wird diesbezüglich bestraft.

20. Min.: Nächste Gelbe Karte für den FC, diesmal trifft es Höger.

17. Min.: Gelb für Verstraete, der FCA-Kapitän Baier an der Außenlinie umgrätscht.

15. Min.: Höger flankt den Ball in die Strafraumitte. Der Ball springt raus zu Verstraete, der aber weit übers Tor schießt.

13. Min.: Wieder eine Chance für Köln! Terodde legt den Modeste den Ball im Strafraum auf, der Franzose vertändelt den Ball aber. Schade, denn Augsburgs Defensive war in diesem Moment etwas unorganisiert.

11. Min.: Eine aufgeregte Anfangsphase. Es geht hin und her, beide Mannschaften bemühen sich um eine frühe Führung. Noch ist alles aber ein bisschen wirr.

6. Min.: Elfmeter für Augsburg! Max bringt den Ball in den FC-Strafraum, von Czichos Niederlchner umsenst. Ein klarer Elfmeter. Horn hält aber leicht gegen Hahn!

5. Min: Köln fordert nach einem Luftduell zwischen Drexler und Framberger Strafstoß. Schiedsrichter Stielers Pfiff bleibt jedoch auch nach Videobeweis aus.

3. Min: Jakobs wird nahe des Augsburger Stafraums von Framberger gefoult. Gute Freitoßposition für die Kölner, doch Verstraete macht nichts daraus.

1. Min.: Erste Annäherungsmöglichkeit, für Köln, die sich in den generischen Strafraum einspielen. Max kann jedoch klären.

Los geht's!

15.13 Uhr: Nicht nur Köln braucht heute unbedingt drei Punkte. Ausgburg ist zwar Tabellenzwölfter, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein Sieg würde dem FCA also etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

15.02 Uhr: Zur heutigen Partie sagt FC-Trainer Markus Gisdol: „Wir gehen unaufgeregt an die Sache ran. Wir müssen den richtigen Mix finden, um Stabilität zu entwickeln.“

14.56: Bei Augsburg steht heute André Hahn in der Startelf. Der Flügelspieler überzeugte letzte Woche gegen Hertha als Joker, traf zum 3:0-Endstand. Er ersetzt Marco Richter, der angeschlagen auf der Bank sitzt.

14.51 Uhr: Kölns Bilanz gegen den Augsburg ist nicht besonders schmeichelhaft: In insgesamt zehn Aufeinandertreffen holte man gegen die Fuggerstädter nur einen Sieg - beim ersten Duell im Jahr 2011. Seitdem setzte es vier Remis und fünf Niederlagen. Zeit, diese Bilanz aufzupolieren.

14.45 Uhr: Im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Leipzig lässt Gisdol auf drei Positionen rotieren. Ehizibue, Shkiri und Schindler sitzen heute auf der Reservebank, dafür spielen Schmitz, Drexler und Terodde von Anfang an.

14.37 Uhr: Und hier ist die Aufstellung vom FC Augsburg.

14.31 Uhr: Die Aufstellung ist da! Diese Elf schickt Gisdol ins Rennen.

14.30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker zur Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg!