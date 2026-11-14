Matthias Scherz (54), Christian Clemens (35), Jonas Hector (36) oder Anthony Modeste (38): In der Padel-Box in Frechen kamen am Samstagnachmittag (14. November 2026) Legenden aus mehreren Jahrzehnten des 1. FC Köln zusammen. Sie verfolgten dabei eine gemeinsame Sache.

Mit Leart Pacarada (32), der aktuell für den 1. FC Heidenheim spielt, und FC-Angreifer Linton Maina (27) waren auch zwei aktive Fußballprofis vor Ort. Maina verfolgte das Geschehen in der Halle allerdings nur als Zuschauer. Alle anderen griffen selbst zum Schläger. Ihr einziges Ziel: so viel Geld wie möglich für den guten Zweck zu sammeln.

Modeste über den FC: „Aktuell eine schwierige Phase“

Eingeladen hatte Rennfahrer Christopher Brück (42). Rund 30 Prominente aus dem Raum Köln folgten seinem Ruf zum Padelturnier und kämpften gemeinsam mit Firmenteams um jeden Punkt. Profitieren soll davon der RTL-Spendenmarathon, bei dem Geld für bedürftige Kinder gesammelt wird: Ihm kommt der gesamte Erlös der Veranstaltung zugute.

„Es macht super viel Spaß, das ist ein cooles Event. 14 Firmenteams haben einen Startplatz für je 1500 Euro gekauft, die haben wir schon mal sicher. Aber am Turniertag kommt auch noch einiges zusammen“, sagte Brück gegenüber der Redaktion. Damit kommen insgesamt weit über 20.000 Euro an Spenden zusammen.

Leart Pacarada verband das Turnier auch mit einer Rückkehr nach Köln. Gerade erst hat er sich von einem Kreuzbandriss zurückgekämpft, zuletzt sammelte er mit Heidenheim wieder die ersten Einsatzminuten in der 2. Liga. Seinen früheren Verein hat er dabei nicht aus den Augen verloren: „Ich verfolge den FC natürlich noch intensiv und mit Herz. Ich glaube, da ist noch einiges drin in dieser Saison. Ich habe noch viele gute Freunde mit regelmäßigem Kontakt. Ich hoffe, dass es zur Mitte und zum Ende der Saison besser wird als Stand jetzt.“

Über sein Comeback freut sich der 32-Jährige. „Mir geht es gut. Das Wichtigste ist, dass mein Knie komplett hält“, sagte er. Auf Platz 7 hat Pacarada den Aufstieg noch nicht abgeschrieben: „Es ist alles noch drin.“

Leart Paqarada und Linton Maina beim Padel-Turnier für den RTL-Spendenmarathon am 14. November 2026 in Frechen. Copyright: Uwe Bödeker

Ähnlich zuversichtlich zeigte sich Anthony Modeste, der ebenfalls darauf hofft, dass für den FC noch einiges möglich ist. „Ich schaue mir jedes Spiel an. Aktuell ist es eine schwierige Phase. Es kann nur besser werden, auf jeden Fall“, sagte er. Und glaubt er, dass am Ende alles gut wird? Modeste antwortete lachend: „Ja, natürlich! Muss! Es gibt keine andere Möglichkeit.“

Gastgeber Chris Brück freute sich, dass die FC-Familie bei seinem Turnier vertreten war. Den Gewinn präsentiert er am Donnerstag bei RTL, außerdem wird er dort am Spendentelefon sitzen. Als FC-Fan hat Brück zudem einen eigenen Wunsch für die Saison: „Ich gehe gerne mit meinem Sohn zum FC. Das ist ja immer so eine Wundertüte. Ich hoffe, dass sie unter den ersten 14 abschließen können. Wenn es gut läuft, sogar Top 10.“ (red)