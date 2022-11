Köln – Für das einstmals größte Abwehr-Talent des Vereins war es eine Hinrunde zum Vergessen. Noah Katterbach, 2018 (U17) und 2020 (U19) Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold und beim 1. FC Köln mit einem sehr gut dotierten Vertrag bis 2024 ausgestattet, kam bei den Profis lediglich zu einem Kurzeinsatz beim 0:5 in Hoffenheim.



Ansonsten stand der Linksverteidiger nicht einmal im Kader des Bundesligisten und kam lediglich in der zweiten Mannschaft der Kölner in der Regionalliga zum Einsatz. Mehrfach war von einem Ausleihgeschäft in der Winter-Transferperiode die Rede, jetzt scheint Katterbach einen neuen Klub gefunden zu haben. Denn nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ steht der 20-Jährige vor einem Wechsel zum FC Basel. Der Verteidiger wird an den Schweizer Top-Klub ausgeliehen. Beide Klubs und der Spieler sollen sich einig sein.

Noah Katterbach wechselt in die Schweiz

Der aus Dreiborn in der Eifel stammende Abwehrspieler verlässt also nach 13 Jahren seinen Heimatklub – zumindest vorläufig. Der U21-Nationalspieler selbst sieht sich auf Erstliga-Niveau. Das hat Katterbach mit dem aktuellen Tabellenzweiten der Schweiz gefunden.

Der Verteidiger könnte sogar internationale Spiele bestreiten, da die Schweizer als Gruppensieger in der K.o.-Runde der Conference League spielen. Katterbach soll für Basel eine Sofort-Verstärkung sein. Der Klub sucht seit Wochen einen neuen Linksverteidiger, da mit Raoul Petretta und Andrea Padula zwei Spieler für diese Position verletzt ausfallen.

In Basel will Katterbach Spielpraxis sammeln und seiner Karriere dringend neuen Schwung verleihen. An FC-Kapitän Jonas Hector kommt er in Köln auf seiner Position nicht vorbei, auch der jüngst erst von einer Verletzung zurückgekehrte Jannes Horn wurde ihm vorgezogen. Der Verein hatte dem Eigengewächs einen Wechsel nahgelegt.

„Für Noah würde eine Leihe sicher Sinn ergeben. Natürlich steckt er in einer schwierigen Situation und versucht sich, aus diesem Leistungsloch rauszuarbeiten. Er gibt Gas und versucht, den Rückstand aufzuholen. Am Ende ist Noah Fußballprofi, der in Konkurrenz zu seinen Mitspielern steht. Das Trainerteam sieht die Konkurrenten auf seiner Position derzeit vor ihm“, hatte FC-Lizenzspielleiter Thomas Kessler jüngst erklärt.

Auch um ein anderes Kölner Eigengewächs gibt es Gerüchte. So soll der englische Erstligist Leeds United an Salih Özcan interessiert sein.