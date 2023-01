Siegburg – Der 1. FC Köln tritt am Mittwoch zum Testspiel beim Mittelrheinligisten Siegburger SV 04 an. Die Begegnung wird um 18 Uhr im Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg angepfiffen.

FC-Cheftrainer Steffen Baumgart muss aufgrund der Länderspielpause allerdings auf zahlreiche Spieler verzichten, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Statistiken des 1. FC Köln Anzeige Baumgarts Erfolg zeigt sich in den Zahlen von Christian Löer

Reservist Kingsley Ehizibue Anzeige FC zeigt Geschlossenheit bis in die dritte Reihe von Christian Löer

Clip aus dem Stadion Anzeige Junge brüllt Marius Wolf an – Ex-FC-Profi antwortet via Twitter von Olivier Keller

Das Duell wird im Livestream auf YouTube und Facebook übertragen. (Oben im Artikel zu sehen)



(ksta)