Köln – Das Wohnzimmer-Video von Steffen Baumgart zieht weite Kreise. Auch die internationale Presse berichtete über die emotionalen Anwandlungen des Kölner Coaches. So bekam auch Englands Stürmer-Legende Gary Lineker Wind von der ungewöhnlichen Aktion aus dem Hause Baumgart.

Besonders die Szene, wie Familienhund Jory in aller Ruhe auf die Schultern des tobenden Trainers kletterte, der davon aber unbeeindruckt einfach weiterschrie, bereitete dem 61-Jährigen offenbar Freude.



Lineker: „Der Hund ist wie der vierte Offizielle“

Lineker reagierte mit einem Tweet und schrieb: „Der Hund ist wie der vierte Offizielle, der versucht ihn zu beruhigen“. Dazu setzte der Ex-Fußballer ein lachendes Smiley.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Video, das dessen Tochter Emilia am Samstagabend bei „Tik Tok“ einstellte, war am Samstagabend durch die sozialen Netzwerke gerauscht. FC- und Fußball-Fans feierten die Sprüche des FC-Trainers.

Steffen Baumgart: „Ich muss irgendjemanden anbrüllen“

„Ich muss irgendjemanden anbrüllen“, hatte Baumgart ins Handy einem Assistenten zugebrüllt. Er gab die Anweisung: „Sie sollen nach vorne spielen, auch wenn sie drei Stück kriegen.“ Und offenbar einem Freiburger Spieler rief er via Bildschirm zu: „Komm hoch mit deinem Arsch. Jedes Mal heulst du rum.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Video der Tochter Anzeige Baumgart brüllt FC-Team im Wohnzimmer nach vorne von Olivier Keller

FC-Trainer flippt zu Hause aus Anzeige Faszinierende Details in Baumgarts Coaching-Zone von Christian Löer

Dem „Express“ erklärte Baumgart anschließend, dass er kaum Sorge habe, dass sich die Nachbarn nun beschweren könnten: „Die meisten sind ohnehin FC-Fans.“ Und er sei eben „nicht der Typ, der still auf dem Sofa sitzt, wenn es um die Jungs geht.“

Steffen Baumgart Fehlen für Spieler kein Problem

Trotz der oft kernigen Ausdrucksweise ist es genau das, was die Spieler an ihrem Trainer schätzen. Die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer gilt als Erfolgsrezept beim im Vorjahr fast abgestiegenen FC. Dennoch sei sein Fehlen in diesem einen Spiel kein Problem gewesen, beteuerten sämtliche FC-Profis. „Es war ein bisschen besonders. Aber am Ende wissen wir, was wir machen müssen“, sagte Torjäger Anthony Modeste, der mit seinem 14. Saisontor wieder den entscheidenden Treffer erzielte. Und Youngster Jan Thielmann, der das Tor stark vorbereitete, erklärte: „Er gibt noch mal das eine oder andere Motivationsquäntchen. Aber das haben wir heute gar nicht gebraucht.“ (oke)