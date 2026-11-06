Große Ehre für Alexander Wehrle, den langjährigen Geschäftsführer des 1. FC Köln: Der heutige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart wurde mit einer der höchsten Auszeichnungen des Landes Baden-Württemberg gewürdigt. Im Neuen Schloss nahm der 51-Jährige die Wirtschaftsmedaille entgegen, zusammen mit weiteren Persönlichkeiten und Unternehmen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Wehrle, von 2013 bis März 2022 Geschäftsführer beim 1. FC Köln, nannte die Ehrung „eine Teamauszeichnung für den gesamten VfB“.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre und ich freue mich sehr darüber, auch über die Würdigung meiner Person durch die Landeswirtschaftsministerin“, sagte Wehrle. „Aber natürlich ist das nicht meine persönliche Medaille. Ich empfinde sie als eine Auszeichnung, die ich nur stellvertretend in Empfang nehme“, fügte der DFB-Aufsichtsratsvorsitzende an. „Die Wirtschaftsmedaille wird nicht allein für unternehmerische Aspekte verliehen, sondern explizit auch für das gesellschaftliche Engagement. … Deshalb ist das eine Teamauszeichnung, für die ich mich im Namen des gesamten VfB bedanke.“

Sie verstehen den VfB als Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut über Wehrle

Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus, verlieh die Medaille für herausragende unternehmerische Leistungen und Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft. Wehrle sei einer der bedeutendsten Markenbotschafter des Landes, wie sie mitteilte. In ihrer Laudatio ging sie über die unternehmerischen Leistungen hinaus und erinnerte an sein gesellschaftliches Engagement, an seine prägenden Erfahrungen im Altenheim, im Rettungsdienst und im Beerdigungsinstitut.

Die Ministerin wandte sich direkt an Wehrle: „Sie verstehen den VfB als Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.“ Das Engagement über den Sport hinaus nannte sie „ebenso bemerkenswert“. Als Beispiele führte sie Wehrles Tätigkeit im Altenheim und im Rettungsdienst während seiner Schulzeit an, außerdem die VfB-Stiftung sowie sein Engagement für den Amateurfußball und das Ehrenamt.

Wehrle führte den VfB zurück zum Spitzenklub

Unter Wehrles Führung stabilisierte sich der VfB zunächst finanziell und entwickelte sich zu einem Spitzenklub. Nach Angaben der Ministerin steht der Verein heute finanziell solide da und erzielt Rekorderträge. Zugleich investiert er konsequent in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und den Frauenfußball. Wehrle engagiert sich zudem über sein Amt beim VfB hinaus, sportlich und sozial. Die Ehrung würdigt damit auch dieses Wirken.

Der VfB wurde in der Saison 2023/24 Deutscher Vizemeister. In der folgenden Saison gewann er den DFB-Pokal und nahm an der Champions League teil. Auch in dieser Saison spielt der VfB in der Champions League. Im vergangenen Mai stand er im Pokalfinale. (lw)