Mark Flekken 3

Starke Parade gegen Gouiri in der Anfangsphase. Beim Gegentreffer machtlos. Ein Pass in die Füße des Gegners.

Jarell Quansah 5

Sah unglücklich bei Gouiris Großchance aus. Hatte gegen Paixao mehrmals das Nachsehen. Zog sich kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit im Zweikampf einen Cut am Auge zu. Blieb im Vorwärtsgang glücklos.

Edmond Tapsoba 5

Katastrophaler Beginn mit vielen Fehlpässen und einem hanebüchenen Stellungsfehler. Blockte keinen der Schüsse im direkten Duell – so auch beim 0:1.

Facundo Medina 3,5

Gegen seinen Ex-Klub fehlerbehaftet. Leistete sich aber immerhin keine großen Aussetzer im Gegensatz zu den Kollegen.

Miguel Gutiérrez 4

Holte sich eine frühe Gelbe Karte ab, weil er sich austanzen ließ. Seine Flankenqualität ist bei weitem nicht mehr so gut wie zu Beginn der Saison.

Robert Andrich (bis 68.) 3

Macht eine vernünftige Partie, war wach, gewann wichtige Zweikämpfe, spielte sichere Pässe ohne Risiko. Ein harmloser Abschluss aus der zweiten Reihe.

Aleix García 5

Gegen Ende der ersten Hälfte spielte er endlich mehr öffnende Pässe. Dadurch kam mehr Dynamik ins Spiel. Bitter: Sein Stockfehler kostete das Spiel.

Lucas Vázquez (bis 68.) 4,5

Nicht so stark wie zuletzt. Verschätzte sich bei einer aussichtsreichen Situation. Hereingaben und Pässe erreichten nicht ihr Ziel.

Jonas Hofmann (bis 79.) 4,5

Man merkte ihm das gestiegene Selbstbewusstsein nach den vergangenen Wochen an. Ihm gelang aber insgesamt auch zu wenig.

Ibrahim Maza (bis 79.) 4

Nicht so stark wie zuletzt. Verschätzte sich bei einer aussichtsreichen Situation. Hereingaben und Pässe erreichten nicht ihr Ziel.

Patrik Schick 4,5

Hatte einen schweren Stand gegen die sehr starken Egan-Riley und Aguerd. Seine beiden Halbchancen nutzte er diesmal nicht.