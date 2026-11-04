Vor dem Europa-League-Heimspiel von Bayer 04 gegen Olympique Marseille am Donnerstag (21 Uhr, RTl+/Sky) bleibt die Personallage der Werkself angespannt. Trainer Carles Martínez muss weiterhin auf mehrere Spieler verzichten, die zuletzt das Mittelfeld und die Offensive verstärkt hätten.

Es gibt auch Neuigkeiten im Fall Kennet Eichhorn. Der 17-jährige Mittelfeldspieler hatte wegen einer Stoffwechselerkrankung monatelang pausieren müssen, ist inzwischen aus der Klinik entlassen und hat in dieser Woche begonnen, auf dem Vereinsgelände zu arbeiten.

„Für mich ist Normalität das Ziel“, sagte Martínez. Ein konkretes Comeback-Datum nannte der Trainer bewusst nicht: „Er war lange ohne Training und ohne Fußball. Jetzt ist es der erste Schritt, er kann nicht sofort auf höchstem Niveau sein. Das ist viel für ihn. Er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er wieder hier zusammen mit uns sein kann und die Trainingsklamotten mit dem Wappen tragen darf.“

Zeitpläne für Kofane, Ben Seghir und Doué

Ähnlich zurückhaltend äußerte sich Martínez bereits vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg zu Christian Kofane, Eliesse Ben Seghir und Guéla Doué, die alle drei seit mehreren Wochen fehlen. Kofane hatte sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, Doué laboriert seit September an einer Muskelverletzung.

Zu Ben Seghir sagte Martínez heute: „Meine Idee ist, dass er nach der Länderspielpause zurückkommt. In der aktuellen Phase können wir nicht zu viel mit der ganzen Gruppe trainieren. Die Länderspielpause nutzen wir, um mehr zu trainieren. Wenn alles normal läuft, ist er nach der Pause bereit." Ben Seghir fällt bereits zum vierten Mal seit seinem 32-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2025 verletzt aus – in dieser Saison ist es bereits der dritte Rückschlag.

Zu Doué äußerte sich der Trainer zurückhaltender: „Ich hoffe, dass er sich weiter verbessert, aber es war bisher nicht in dem Rhythmus, den wir erwartet haben. Der erste Schritt ist, dass er mehr auf dem Platz arbeitet. Er hat noch nicht mit Teamtraining begonnen. Ich hoffe, dass er nach der Länderspielpause bereit ist, aber ich will nicht sagen, dass es sicher so kommen wird.“ Doué laboriert seit Mitte September an einer Muskelverletzung.

Christian Kofane steht hingegen kurz vor der Rückkehr in den Kader, er hatte sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, trainierte – wie Ben Seghir – am Mittwoch mit der Mannschaft.

Montrell Culbreath, der 19-jährige Shootingstar der Vorsaison, hat seit dem Testspiel gegen Sevilla im August kein Spiel mehr gemacht. Vor dem Pokalspiel gegen Nürnberg hatte sich sein Comeback immerhin angekündigt: „Es geht besser, er trainiert gut, und wenn alles normal läuft, ist er im Kader“, sagte Martínez. „Wenn ich kann, werde ich ihm ein paar Minuten geben.“ Culbreath stand zweimal im Kader, wurde aber bisher nicht eingewechselt.

Zu der ohnehin langen Liste zählen längerfristig auch Martin Terrier, der sich beim 4:0 in Lech Posen eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zuzog und laut Klub „bis in den Dezember hinein" ausfällt, sowie Moussa Diaby, der beim 0:3 in Hoffenheim bereits nach 41 Minuten mit muskulären Problemen vom Platz musste. Auch Nathan Tella ist weiter mit muskulären Problemen nicht dabei. Für ihn ist es auch schon die dritte muskuläre Pause in dieser Saison.

Zum generellen Umgang mit den Rückkehrern sagte Martínez auf der heutigen Pressekonferenz: „Nach langen Verletzungen wollen wir eine normale Phase mit Training, damit sie bereit zurückkommen. Wir wollen nichts beschleunigen, auch nicht wegen der Situation, in der wir stecken mit den fehlenden Spielern.“