Der 1.FC Köln empfängt am Sonntag, 8. November 2026, um 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen. Beim Tippspiel können Sie Ihr Fußball-Gespür wieder unter Beweis stellen. Als Spieltagspreis wartet diesmal ein Paket mit 24 Dosen Cocodo Kokoswasser.

Das gibt es zu gewinnen:

24 Dosen Cocodo Kokoswasser – 100 % natürliches Kokoswasser ohne Zusatzstoffe und ohne Zuckerzusatz.

Cocodo Dose Copyright: Cocodo Drink GmbH

Cocodo: Kölner Gründergeschichte mit Kokoswasser aus Vietnam

Cocodo ist ein Kokoswasser aus Köln, und die Geschichte dahinter beginnt im Veedel. Zwei Gründer, ein Studienabbrecher und ein gelernter Bankkaufmann, haben die Marke ohne Investor, ohne Fremdkapital und ohne Kontakte in die Handelswelt auf den Weg gebracht. Im Januar 2025 verteilten sie die ersten 200 Dosen, die sie selbst beklebt hatten, an Kioske in Ehrenfeld. Die Dosen kamen aus Vietnam direkt auf die Venloer Straße. Unter den ersten Abnehmern war das Kebapland.

Inzwischen gibt es Cocodo im Einzelhandel in Köln flächendeckend und mit deutschlandweiten Supermarktlistungen, unter anderem bei EDEKA, Hit, zahlreichen Rewe-Märkten und famila in Norddeutschland. Das Kokoswasser stammt im Direct Trade aus dem Mekong-Delta in Vietnam. Die Gründer waren vor dem ersten Verkauf selbst auf der Plantage bei den Bauern.

Das Versprechen auf der Dose ist bewusst schlicht: 100 % Kokoswasser, 0 % Zusatzstoffe. Oder, wie es die Gründer sagen: „Die Natur hat den besten Drink gemacht, wir haben ihn nur abgefüllt.“

So funktioniert das FC-Tippspiel:

Auf KStA.de oder in der KStA-App registrieren und schon kann es losgehen! Getippt wird das FC-Spiel des Spieltags: Leverkusen gegen Köln am 8. November. Wer richtig liegt, nimmt an der Verlosung des Spieltagsgewinns teil. Sollten mehrere Fans richtig getippt haben, entscheidet eine Verlosung. Zusätzlich sammeln Sie mit jedem Tipp Punkte für die Saisonrangliste: Das richtige Ergebnis bringt drei Punkte, die richtige Tendenz einen Punkt, ein falscher Tipp null Punkte. Die Tippabgabe ist bis zum Anpfiff möglich. Danach wird der Tipp gesperrt.

Am Ende der Saison gewinnt der Gesamtsieger zwei FC-Logentickets für ein Spiel in der darauffolgenden Spielzeit.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die KStA Digitale Medien GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit den AGB für Gewinnspiele einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.