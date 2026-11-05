Harry Kane saß in der menschenleeren Arena an einem edlen Schreibtisch, darauf der goldene Ballon d'Or und die Gerd-Müller-Trophäe. Mit einem strahlenden Lächeln unterschrieb der Superstar im dunklen Anzug seinen neuen Vertrag beim FC Bayern bis 2029.

„Die Geschichte geht weiter. Legenden geben sich nicht zufrieden - sie wollen mehr“, hieß es dazu. Und Kane will mehr. „Ich möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, nachdem er den monatelangen Poker um seine Zukunft am Donnerstag beendet hatte.

Harry Kane in München längst heimisch

Zuvor hatte er bereits betont, dass es einfach ein „unglaubliches Gefühl wäre, mit Bayern München die Champions League zu gewinnen und den Pokal in die Höhe zu stemmen“. Zumal Kane beim deutschen Rekordmeister längst „dahoam“ ist. Er liebe „den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach.“

Es mache ihn „stolz, Teil dieses Vereins zu sein“. Und auch „meine ganze Familie ist hier sehr glücklich“, sagte der 33-Jährige, der mit seinem neuen Mega-Vertrag zum Topverdiener bei den Bayern aufsteigt.

Kane war im Sommer 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt längst als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. Mit seiner Verlängerung setzten die Bayern ein dickes Ausrufezeichen an die zahlungskräftige europäische Konkurrenz.

Entsprechend platzten die Verantwortlichen schier vor Stolz. „Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC-Bayern-Geschichte geworden“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Kane „löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt, und er hat sich seinen Platz in den Herzen der Fans als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit gesichert“.

Eberl sieht Kane-Verbleib bei Bayern als Signal

Für Sportvorstand Max Eberl sendet die Verlängerung „ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind“. Es könnte auch ein Signal an Zauberfuß Michael Olise sein, mit dem die Münchner über 2029 hinaus verlängern wollen. Spieler wie Kane, ergänzte Eberl, „geben einem Team einzigartige Möglichkeiten“.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von einer „großartigen Nachricht für uns, für unsere Fans und für die Bundesliga“, Kane sei längst beim FC Bayern ,dahoam‘“. Und: Die Geschichte sei „noch lange nicht auserzählt“.

Und bisher ist es eine einzige Erfolgsgeschichte: In 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Ausnahmestürmer unglaubliche 156 Treffer (plus 42 Vorlagen). Zudem gewann Kane, der bei den Spurs ohne Titel geblieben war, zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup. 2026 wurde Kane zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, zweimal holte er sich in seiner Münchner Zeit den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Dazu als Krönung den prestigeträchtigen Ballon d'Or.

Die Auszeichnung als Weltfußballer sei „eines der besten Gefühle“ gewesen, „das ich je in meinem Leben, in meiner Karriere hatte, ohne Zweifel“, hatte Kane zuletzt erklärt. Fehlt noch das „unglaubliche Gefühl“, mit dem FC Bayern die Champions League zu gewinnen. (sid)