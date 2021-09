Horn rettet mehrfach: 1. FC Köln holt einen Punkt gegen Leipzig

Köln -

Der 1. FC Köln traf am fünften Spieltag im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga vor eigenem Publikum auf RB Leipzig. Anthony Modeste brachte den FC in Führung, doch Haidara konnte für die Gäste ausgleichen. In einem temporeichen Spiel wurde der Druck der Gäste in der Schlussphase immer größer, doch Timo Horn rettete sein Team mehrfach glänzend. Und auf der anderen Seite hätte es beinahe noch zum Sieg gereicht.

Unser Liveticker zur Partie zum Nachlesen: