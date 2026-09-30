Ein weiteres besonderes Trikot aus der Kooperation mit Ausstatter Adidas befindet sich bereits beim 1. FC Köln. Der Zeitpunkt für den Einsatz auf dem Spielfeld rückt nun näher.

Wie Express.de berichtet, wird der FC für die Partie im eigenen Stadion gegen Schalke 04 am Samstag (24. Oktober 2026, 15.30 Uhr) eine neue Spielkleidung präsentieren. Das Duell lautet somit Weinrot gegen Königsblau.

FC-Trikot als Hommage an Willi Ostermann

Der Verein würdigt damit eine herausragende Kölner Persönlichkeit: Das neue Jersey ist der Musik-Legende Willi Ostermann („Einmal am Rhein“ oder „Och wat wor dat fröher schön doch en Colonia“) gewidmet. Laut Express.de verwendet die Willi-Ostermann-Gesellschaft für ihre Uniformen denselben dunkelroten Farbton.

Der Todestag des Komponisten, Texters und Sängers jährte sich am 6. August zum 90. Mal, während er am 1. Oktober seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte. In Kooperation mit der Willi-Ostermann-Gesellschaft wurde nun ein Shirt konzipiert, das bei den Anhängern Kultstatus erreichen könnte.

In der laufenden Saison wird das traditionelle Karnevalsjersey des Vereins durch das weinrote Ostermann-Trikot ersetzt. Neben dem weißen Heim-, dem roten Auswärts- und dem blau gestalteten Ausweichshirt stellt es die vierte Spielkleidung des FC dar.

Philipp Liesenfeld (40), Geschäftsführer Marketing des FC, gab sich im Sommer bezüglich exakter Verkaufszahlen zurückhaltend. Er bestätigte lediglich, dass im Vorjahr mehr als 100.000 Jerseys abgesetzt wurden. Der Marketingverantwortliche erklärte: „Wir wollen natürlich versuchen, den Rekord aus dem letzten Jahr zu toppen.“

Der Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch, feiert mit seinen Mitgliedern 2026 ein besonderes Jahr. Das Sondertrikot des 1. FC Köln ist in den Farben der Gesellschaft geplant. Copyright: Daniela Decker

Für zwei der aktuellen Trikots konnten bereits neue Bestwerte erzielt werden. Liesenfeld äußerte sich dazu kürzlich: „Wir hatten im Vorjahr die besten Zahlen, die wir je hatten, sowohl beim Auswärts- als auch beim Heimtrikot. Schon jetzt brechen wir bei den Verkaufszahlen von Heim- und Auswärtstrikot die Rekorde aus dem Vorjahr. Das ist ein großartiges Zeichen.“

Der für Marketing zuständige Geschäftsführer erwartet viel von der neuen Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach. Zusammen mit Adidas sind über die Jerseys zum Saisonbeginn und die Ostermann-Edition hinaus zusätzliche Trikot-Besonderheiten vorgesehen: Für 2027 ist eine Neuauflage des berühmten weißen Trikots mit roten Nadelstreifen geplant, das an den Pokalerfolg von 1983 erinnert.

In der Vereinsgeschichte trug der FC bereits Spielkleidung von Marken wie Hummel, Le Coq Sportif, Erima, Puma, Saller, Reebok und Uhlsport, zusätzlich zu Adidas. Die Zusammenarbeit mit dem dänischen Ausstatter Hummel endete vor wenigen Monaten. Der bis 2027 laufende Vertrag wurde frühzeitig beendet. Seit dem 1. Juli 2026 stattet Adidas sämtliche Mannschaften des Vereins aus, von den Nachwuchsteams über die Frauenmannschaft bis zur Profi-Elf. (red)