Köln – Der 1. FC Köln feiert mit dem 4:1-Auswärtssieg in Augsburg den vierten Erfolg in der aktuellen Bundesliga-Saison in Serie.



Auf der Webseite des 1. FC Köln äußerten sich die beiden Torschützen Mark Uth und Jan Thielmann sowie FC-Kapitän Jonas Hector und FC-Cheftrainer Steffen Baumgart über den wichtigen FC-Sieg.

Steffen Baumgart: „Das war heute teilweise so gut, da wird es schon beängstigend, ob man das Niveau auch halten kann“, erklärte Baumgart unmittelbar nach der Partie gegenüber Sky. Auf der Vereinshomepage heißt es vom FC-Trainer weiter: „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich habe selten meine Mannschaft so konsequent gesehen. Wir freuen uns über den Sieg. In der Defensive haben wir gut hinten raus gespielt. Es war wichtig, dass nach dem 3:1 die direkte Antwort kam und wir das 4:1 erzielt haben. Jan Thielmann hat, wie alle anderen Spieler auch, eine gute Leistung gezeigt und konnte sich heute belohnen. Die ersten zehn Minuten gehörten Augsburg. Danach haben wir die Partie immer besser in Griff bekommen. Wir konnten die ersten beiden Torschüsse nutzen. Dann kippt die Partie in unsere Richtung. Gerade das Anlaufverhalten und das Agieren aus der Position heraus hat meine Mannschaft heute konsequent umgesetzt. Ich bin insgesamt stolz auf die Jungs, weil sie sehr gut arbeiten. Sie gehen den gemeinsamen Weg kontinuierlich weiter. Im Moment passt sehr vieles.“

Mark Uth: „Wir haben aus unseren ersten beiden Chancen zwei Tore erzielt. Das zeichnet uns zurzeit aus. Es war sehr wichtig, in der zweiten Halbzeit das 3:0 nachzulegen, weil es in Augsburg immer schwierig wird, wenn man das Anschlusstor kassiert. Wir sind jetzt natürlich umso glücklicher. Ich bin richtig heiß auf die Europapokal-Saison, die wir gegebenenfalls in der nächsten Spielzeit vor uns haben. Man sieht das ja auch auf dem Platz. Wir hauen alles raus und wollen die Spiele unbedingt gewinnen. Wenn wir so weitermachen, steht dem nichts im Wege.“

Jan Thielmann: „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel und holen, wenn möglich, jede Woche drei Punkte. Es freut uns alle, dass es zurzeit so gut läuft. Wir haben jede Woche gute Trainingseinheiten. Der Trainer hat uns immer gesagt, dass wir nach einem Treffer direkt aufs nächste Tor gehen sollen. Uns war von Anfang an klar, dass es in Augsburg ein laufintensives Spiel wird. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Ich freue mich sehr über mein Tor.“

Jonas Hector: „Wir hätten vielleicht zu Null spielen können, dann wäre es perfekt gewesen. Ansonsten haben wir weitestgehend über 90 Minuten ein gutes Spiel gezeigt und deswegen auch verdient gewonnen. Im Sport ist es eben so, dass es leichter von der Hand geht, wenn das nötige Selbstvertrauen da ist. Nichtsdestotrotz wird auch mit dem Erfolg nicht lockergelassen. Das ist aktuell unser Credo, die Leistung über 90 Minuten zu bringen. Der Trainer würde alles andere auch nicht zulassen. Das würde man hören.“



Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): „Es war die ersten zwölf Minuten unser Spiel. Der Doppelschlag hat uns das Genick gebrochen. Wir haben nicht mehr ins Spiel gefunden, da hat man auch die Klasse von Köln gesehen. Wir wollten aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen und feiern. Das haben wir nicht geschafft, deshalb bin ich enttäuscht. Aber wir werden es noch schaffen.“

„So kann man nicht auftreten, Köln war ein hochverdienter Sieger. Wir müssen uns den Mund abputzen und nächste Woche alles klarmachen“, sagte FCA-Torschütze Florian Niederlechner bei Sky. Niklas Dorsch ergänzte: „Köln ist uns einiges voraus, die ersten zehn Minuten waren okay. Aber dafür können wir uns nichts kaufen.“ (oke/red/dpa)