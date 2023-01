Kevin Volland verlässt Bayer 04 Leverkusen nach vier Jahren im Verein und wechselt nach Frankreich zur AS Monaco und Trainer Nico Kovac.

Lange Zeit war der Allgäuer einer der wichtigsten Spieler in der Offensive des Werksklubs. Dass er dafür auch finanziell belohnt werden wollte, führte offenbar zum Stocken der Vertragsverhandlungen.

Vollands Nachfolger wird Patrik Schick sein, der aktuell noch bei der AS Rom unter Vertrag steht. Doch der Angreifer kostet mehr als Volland bringt. Wenn Kai Havertz zum FC Chelsea geht, wird Geld da sein.

Leverkusen – Als Kevin Volland 2016 für die damals sehr stattliche Ablösesumme von 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Bayer 04 Leverkusen wechselte, sah das nach einem langfristigen Plan aus.

Während des sich abzeichnenden Karriereendes von Stefan Kießling schien der perfekte Nachfolger gefunden worden zu sein; eine Mischung aus Torjäger und Identifikationsfigur, für die man bereit war, den Marktpreis für reine sportliche Leistung zu diesem Zeitpunkt zu überschreiten. „Er wird für sehr lange Zeit ein wichtiger Spieler hier sein“, sagte der damalige Manager Jonas Boldt (jetzt Hamburger SV).

AS Monaco stolz auf Neuzugang

Vier Jahre später ist diese Zeit bereits vorbei. Am Mittwoch vermeldete AS Monaco stolz den Zugang des zehnmaligen deutschen Nationalspieler, der jahrelang zu den wichtigsten Torschützen und Vorbereitern des Werksklubs gehörte und jetzt einen Vierjahresvertrag beim einzigen Verein in Westeuropa unterschrieb, bei dem Bruttoeinkommen und Nettoeinkommen so ziemlich dasselbe sind.

Pflichtschuldig wurde sein Abgang ins Fürstentum von Bayer 04 mit anerkennenden Worten begleitet. „Kevin hat in den vergangenen Jahren große Identifikation mit Bayer 04 gezeigt. Sein Wille und seine Einsatzbereitschaft für die Mannschaft und für den Verein waren immer beispielhaft“, betont Sportdirektor Simon Rolfes. „Als sich für Kevin jetzt aber die Möglichkeit eröffnete, zu einem attraktiven Klub ins Ausland zu gehen, haben wir seinem Wechselwunsch auf der Grundlage einer für alle Seiten zufriedenstellenden Einigung entsprochen.“

Vollands Vertrag wäre 2021 ausgelaufen

Dennoch wirkt die plötzliche Flucht von außen ein wenig rätselhaft. Volland war einer der populärsten und beliebtesten Profis im Bayer-Kader, im Klub wie außerhalb. Aber die Verhandlungen um seinen 2021 auslaufenden Vertrag gerieten während der Corona-Phase ins Stocken. Die Vorstellung vom Marktwert während der Ausnahme-Zeit unterschieden sich.

Der Profi – einer der Top-Verdiener im Bayer-Kader – wollte offenbar noch mehr finanzielle Wertschätzung. So erlosch die Liebe zwischen dem Allgäuer und dem Werksklub, und Trainer Peter Bosz wurde vom Abgang seines Mittelstürmers überrascht, der als Wunschspieler des Ex-Bayern-Trainers Nico Kovac an die Cote d’Azur kommt. Bayer kassiert rund 15 Millionen Euro für den 28-Jährigen. Simon Rolfes sprach von einer Lösung, „mit der alle Seiten gut leben können.“

Patrik Schick soll kommen

Vollands Nachfolger wird der Tscheche Patrik Schick (24), der kurz vor dem Wechsel von der AS Rom nach Leverkusen steht. Als Leihspieler hatte er zuletzt in Leipzig mit seiner Mischung aus Eleganz und Power, Technik und Durchsetzungsvermögen überzeugt und in 22 Bundesligaspielen zehn Tore erzielt. Er wird zwischen 25 und 30 Millionen Euro teuer.

Ganz kostenneutral wird der Stürmerwechsel also nicht. Aber wenn der Rekordtransfer von Kai Havertz zum FC Chelsea perfekt ist, wird Geld da sein. Bayer 04 beharrte eisern auf seine Vorstellungen im Bereich von 100 Millionen Euro sofort, deshalb zog sich die Sache in die Länge. Allerdings wird der Deal wohl erst Anfang der kommenden Woche unter Dach und Fach gebracht. Es wäre der teuerste Transfer eines deutschen Spielers und der teuerste der Bundesliga-Geschichte. Und Havertz würde zum teuersten Spieler, der jemals von einem englischen Verein verpflichtet wurde.