Während sich einige Profis von Bayer 04 Leverkusen mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen befinden, testete Trainer Carles Martínez am Freitagvormittag mit den übrigen Spielern gegen den Drittligisten SC Fortuna Köln. Die Werkself gewann die Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dank mehrerer sehenswerter Treffer deutlich mit 6:0 (4:0).

Schick und Terrier mit Doppelpack

„Ich bin zufrieden. Das Wichtigste war, dass wir ein gutes Testspiel hatten und im Rhythmus geblieben sind. Während einer Länderspielpause können die Tage lang werden. Wir wollten den Spielern möglichst viele Minuten geben und das Tempo hochhalten“, resümierte Leverkusens Martínez und baute aus: „Entscheidend war, dass wir für die kommende Woche bereit sind. Mit dem Ergebnis, dem Rhythmus und vor allem damit, dass sich niemand verletzt hat, bin ich zufrieden.“

Angreifer Martin Terrier verwertete in der neunten Minute eine Flanke von Moussa Diaby zur Führung. Zwölf Minuten später legte Bayer nach: Tim Oermann spielte einen gefühlvollen Pass auf Diaby, der Patrik Schick bediente. Der Tscheche verwandelte sicher (21.). Auch Flügelstürmer Nathan Tella durfte jubeln. Nach Vorlage von Schick traf er zum 3:0 (23.).

Der Fortuna gelang es nur selten, Bayer im Gegenpressing unter Druck zu setzen. Offensiv arbeitete Angreifer Jannik Mause unermüdlich, doch die Werkself geriet kaum in Bedrängnis. Ihre individuelle Klasse stellte sie in der 38. Minute erneut unter Beweis: Linksverteidiger Miguel Gutiérrez trat zum Freistoß kurz vor dem Strafraum an und zirkelte den Ball sehenswert in den linken Winkel. „Das war ein Testspiel gegen einen sehr guten Bundesligisten. Für uns war es in vielerlei Hinsicht sehr lehrreich“, erklärte Fortunas Trainer Matthias Mink danach.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Bayer kontrollierte das Spielgeschehen und baute die Führung aus: Terrier krönte sich mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Doppelpacker (58.). Nur eine Minute später traf auch Schick zum zweiten Mal – nach einer Ecke von Jonas Hofmann. Für die Werkself geht es nächste Woche beim 1. FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt nach der Länderspielpause weiter, die Fortuna trifft bereits am Dienstag auf den SC Kreuzau, dann folgen Duelle mit Saarbrücken, Essen und Stuttgart II.