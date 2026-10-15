Mark Flekken 3

Hielt souverän, was auf seinen Kasten kam.

Lucas Vázquez 4

Dass er mal Spieler von Real Madrid war, irritiert einen beim aktuellen Anblick. Zu langsam – auf den Beinen und mit dem Kopf. Gegen schwache Posener wurde das aber nicht bestraft.

Loïc Badé 2

Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Auch mit Ball verzichtete er auf seine üblichen Sperenzchen. Guter Auftritt.

Edmond Tapsoba 2

Bügelte einige Fehler der Kollegen aus. Schaltete sich dann auch immer mehr in Offensivaktionen ein.

Miguel Gutiérrez (bis 62.) 3,5

Ein eher blasser Auftritt des Spaniers.

Facundo Medina (ab 62.) 3

Überzeugte direkt wieder mit kluger und robuster Zweikampfführung.

Equi Fernández 2

Machte eine hervorragende Partie. Vor allem auch im Angriffsspiel mit vielen guten Ideen und sauberen Pässen. So auch vor dem 2:0.

Aleix García (bis 62.) 3

Einige schöne Pässe in die Schnittstellen, aber auch mit unnötigen Ballverlusten, die er sich gegen stärkere Gegner sparen muss.

Robert Andrich (ab 62.) 3

Ein katastrophaler Ballverlust, eine gute Kopfballchance und eine klare Gelbe Karte. Auffällig, aber nicht mit großem Einfluss.

Nathan Tella (bis 62.) 3

Stand nach seinem erneuten Verletzungsmarathon etwas überraschend in der Startelf. Starker Beginn, sehr auffällig, baute dann ab.

Moussa Diaby (ab 62.) 3

Setzte den Gegner gut unter Druck, am Ball aber mit wenigen guten Entscheidungen.

Ibrahim Maza 2

An der Entstehung des 1:0 und 2:0 beteiligt. Ließ seine Klasse oft aufblitzen, kann aber noch mehr. Drehte am Ende noch einmal auf und traf.

Malik Tillman 2

Kam schleppend ins Spiel. Sein Tor tat ihm sichtlich gut. Fortan mit viel mehr Leichtigkeit unterwegs, immer wieder gute Ballgewinne.

Martin Terrier (bis 18.) –

Knickte bei einer Offensivaktion um und musste früh raus.

Patrik Schick (ab 18./bis 76.) 2

Es läuft für den 30-Jährigen. Kam überraschend früh rein und lieferte direkt mit zwei Elfmetertoren. Der Tscheche steht jetzt bei acht Pflichtspieltreffern in acht Partien. Nach erledigtem Job für das Freiburg-Spiel geschont.