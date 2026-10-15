Mark Flekken 3
Hielt souverän, was auf seinen Kasten kam.
Lucas Vázquez 4
Dass er mal Spieler von Real Madrid war, irritiert einen beim aktuellen Anblick. Zu langsam – auf den Beinen und mit dem Kopf. Gegen schwache Posener wurde das aber nicht bestraft.
Loïc Badé 2
Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Auch mit Ball verzichtete er auf seine üblichen Sperenzchen. Guter Auftritt.
Edmond Tapsoba 2
Bügelte einige Fehler der Kollegen aus. Schaltete sich dann auch immer mehr in Offensivaktionen ein.
Miguel Gutiérrez (bis 62.) 3,5
Ein eher blasser Auftritt des Spaniers.
Facundo Medina (ab 62.) 3
Überzeugte direkt wieder mit kluger und robuster Zweikampfführung.
Equi Fernández 2
Machte eine hervorragende Partie. Vor allem auch im Angriffsspiel mit vielen guten Ideen und sauberen Pässen. So auch vor dem 2:0.
Aleix García (bis 62.) 3
Einige schöne Pässe in die Schnittstellen, aber auch mit unnötigen Ballverlusten, die er sich gegen stärkere Gegner sparen muss.
Robert Andrich (ab 62.) 3
Ein katastrophaler Ballverlust, eine gute Kopfballchance und eine klare Gelbe Karte. Auffällig, aber nicht mit großem Einfluss.
Nathan Tella (bis 62.) 3
Stand nach seinem erneuten Verletzungsmarathon etwas überraschend in der Startelf. Starker Beginn, sehr auffällig, baute dann ab.
Moussa Diaby (ab 62.) 3
Setzte den Gegner gut unter Druck, am Ball aber mit wenigen guten Entscheidungen.
Ibrahim Maza 2
An der Entstehung des 1:0 und 2:0 beteiligt. Ließ seine Klasse oft aufblitzen, kann aber noch mehr. Drehte am Ende noch einmal auf und traf.
Malik Tillman 2
Kam schleppend ins Spiel. Sein Tor tat ihm sichtlich gut. Fortan mit viel mehr Leichtigkeit unterwegs, immer wieder gute Ballgewinne.
Martin Terrier (bis 18.) –
Knickte bei einer Offensivaktion um und musste früh raus.
Patrik Schick (ab 18./bis 76.) 2
Es läuft für den 30-Jährigen. Kam überraschend früh rein und lieferte direkt mit zwei Elfmetertoren. Der Tscheche steht jetzt bei acht Pflichtspieltreffern in acht Partien. Nach erledigtem Job für das Freiburg-Spiel geschont.