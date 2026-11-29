Für Borussia Dortmund war die Ausgangslage am Sonntagabend komfortabel. Schon vor der Partie gegen Bayer Leverkusen stand fest: Der BVB bleibt durch das 2:2 zwischen Freiburg und Leipzig am Nachmittag Tabellenführer. Die Verlockung lag aber darin, auf vier Punkte vom FC Bayern davonzuziehen. Leverkusen hingegen wollte ebenfalls so richtig ins Meisterrennen einsteigen. Am Ende lachten die Gäste mit einem 2:1-Erfolg.

Dortmund war früh in Führung gegangen, danach spielte sich Leverkusen zahlreiche gute Möglichkeiten heraus. Lange Zeit fehlte die Präzision, doch am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg und der Fakt, dass nach dem elften Bundesliga-Spieltag zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenfünften nur zwei Punkte Unterschied liegen. Das Meisterrennen ist aktuell so spannend, wie lange nicht mehr.

„Heute war schon ein richtungweisendes Spiel. Wenn du das heute verlierst, dann wird die Distanz bis ganz oben sehr, sehr groß, bis man das mal wieder überbrückt“, sagte Bayer-Torhüter Mark Flekken. „Mit unserem eigenen Spiel haben wir noch mal einen Punkt obendrauf gesetzt. Jetzt sind wir sehr nah dran, mittendrin, und da wollen wir auch mittendrin bleiben.“

Dass Bayer 04 alle Mittel ausschöpfen wollte, um sich einen Vorteil zu verschaffen, erkannte man rund eine Stunde vor dem Anpfiff. In einer Mitteilung verkündete der Klub, dass Robert Andrich wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade 2026 nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die Verletzung zog sich der 32-Jährige beim 2:0 in der Europa League bei Dinamo Zagreb am Donnerstagabend zu. „Diesen Befund ergab eine Diagnostik nach der Rückkehr der Werkself aus Kroatien im Laufe des späten Freitagnachmittags“, hieß es in der Mitteilung. Dennoch verschickten die Leverkusener die Nachricht erst am Sonntag um 18.16 Uhr. Der BVB und Niko Kovac sollten bis zum Schluss keine Informationen zur Personalsituation bei der Werkself bekommen. Für Andrich nahm Guéla Doué erstmals nach seiner Verletzung im September auf der Bank Platz.

Fehler vor dem 0:1 von Equi Fernández

Den besseren Start in die Partie erwischte eigentlich Bayer 04. Doch Equi Fernández übertrieb es mit dem Selbstbewusstsein und vertändelte den Ball viel zu sorglos in der eigenen Hälfte. Lukas Nmecha, der sich ohnehin in Bestform befindet, tankte sich im Strafraum durch und verwandelte trocken ins Eck zur frühen BVB-Führung (8.). Der Treffer tat den Hausherren sichtlich gut. Sie ließen den Ball in den Minuten danach gefällig durch die eigenen Reihen laufen, die Leverkusener kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe. Doch bis in den Strafraum kombinierten sich die Borussen kaum.

Nach rund 20 Minuten übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando und kamen zu mehreren guten Gelegenheiten durch Ibrahim Maza, Patrik Schick, Afonso Moreira und Jarell Quansah. Allerdings fehlte im Abschluss die Präzision, so dass Gregor Kobel sich auszeichnen konnte, ohne dabei über sich hinauswachsen zu müssen.

In der Schlussphase der ersten Hälfte, in der beide Fanlager wegen eines Notarzteinsatzes im Gästebereich schwiegen, wurde es noch einmal turbulent. Zunächst ertönte zum zweiten Mal die Dortmunder Tormelodie. Eine Flanke köpfte Nico Schlotterbeck präzise ins Eck. Allerdings hob der Assistent die Fahne. Serhou Guirassy stand im Abseits und ein wenig im Sichtfeld von Mark Flekken. Die Leverkusener hatten bei dieser Entscheidung Glück, Dortmund wenig später auch. Nmecha hatte Edmond Tapsoba mit den Stollen im Gesicht getroffen, sah Gelb. Für gefährliches Spiel dieser Art gab es auch schon Rote Karten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Fankurven stumm, einzig einmal brandete Applaus auf, als die betroffene Person des medizinischen Notfalls aus dem Stadion ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf dem Rasen wurde das Geschehen ebenfalls verhaltener. Guirassy hatte eine gute Chance, als Medina mit einem zu schnell ausgeführten Freistoß den Ball hergeschenkt hatte. Leverkusen spielte in dieser Phase im letzten Spieldrittel einfach zu ungenau. So brauchte es eine Standardsituation, um zum Ausgleich zu kommen. Aleix García brachte eine Ecke punktgenau auf den Kopf von Schick, der den Ball ins lange Eck bugsierte – 1:1 (69.). Bayer drückte weiter, hatte deutlich mehr Zug zum Tor und wurde dafür belohnt: Eine abgefälschte Flanke des eingewechselten Moussa Diaby landete auf dem Kopf von Fernández, der zum 2:1 (80.) traf und so seinen Fehler vor dem 0:1 wieder gutmachte. Der BVB warf nochmal alles nach vorn, kam aber nicht mehr zurück.

Ist Leverkusen deshalb schon reif für die Meisterschaft? Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hielt sich mit Ansagen zurück: „Wir haben jetzt einen Punkte-Durchschnitt, der für die Champions League reicht, aber noch nicht, um Meister zu werden. Wir machen jetzt weiter und konzentrieren uns darauf, stärker, stabiler und konstanter in unserem Level zu werden.“

Für beide Mannschaften geht es schon unter der Woche am Mittwoch im DFB-Pokal weiter. Im Achtelfinale trifft Leverkusen auf Leipzig (18 Uhr), Dortmund tritt bei Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr) an.