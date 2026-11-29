Paul Okon-Engstler kommt beim 1. FC Köln immer besser in Fahrt. Damit steht er sinnbildlich für den Aufschwung der vergangenen Wochen, an dem er selbst maßgeblichen Anteil hat.

Nach Informationen unserer Redaktion war die Verpflichtung des Australiers ein reiner Daten-Transfer. In seinen ersten Bundesliga-Auftritten tat sich der Abräumer noch sichtlich schwer. Inzwischen läuft es für ihn immer besser, und er tritt deutlich dominanter auf.

Okon-Engstlers Versprechen an FC-Trainer Wagner

Im Mittelfeld trumpfte Okon-Engstler zuletzt sowohl gegen die Bayern als auch beim überzeugenden 5:0-Sieg gegen die SV Elversberg auf. Ein Schlüsselerlebnis für die Entwicklung des australischen WM-Fahrers war ausgerechnet ein Rückschlag: Für das Spiel in Hamburg wurde er nicht nominiert. Das verriet FC-Trainer René Wagner nach dem Schlusspfiff. „Nachdem wir ihn nicht mit nach Hamburg genommen haben, hat er zu mir gesagt: ‚Trainer, ich werde dir beweisen, dass ich auf die Platte gehöre‘“, berichtete der Coach.

Auf die Worte folgten Taten. Seine Chance bekam der 21-Jährige knapp einen Monat nach dem HSV-Spiel im Pokal gegen Union Berlin – und er nutzte sie. Beim überragenden 5:0-Sieg überzeugte Okon-Engstler so sehr, dass er seitdem in jedem Spiel in der Startelf stand.

„Er hat die Chance im Pokal sehr eindrucksvoll genutzt. Er kam aus der australischen Liga, für ihn war die Zweikampfhärte in der Bundesliga anfangs neu. Er ist aber ein Spieler, der unheimlich viel laufen kann und mit Ball eine enorme Qualität hat“, sagt Wagner über seinen Mittelfeldspieler.

Einen Zusammenhang zwischen der Verletzung von Ellyes Skhiri und dem Aufschwung des Australiers will der FC-Coach nicht herstellen. Wagner ist sicher, dass Okon-Engstler auch dann spielen würde, wenn Skhiri fit geblieben wäre: „Ich glaube, dass ein Spieler mit seiner Qualität sich auf kurz oder lang eh durchgesetzt hätte.“

Wie sehr der Sechser inzwischen gefestigt ist, zeigen die Zahlen aus dem Spiel gegen Elversberg: Er spulte ein enormes Laufpensum von 12,6 Kilometern ab, war mit 70 Ballkontakten nahezu omnipräsent und gewann mit seiner aggressiven Spielweise gegen den Ball 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Dieser Auftritt imponierte seinem Trainer, der sonst ungern über einzelne Spieler spricht – und zwar so sehr, dass sich Okon-Engstler erst einmal im Mittelfeld festgespielt hat. Wagner formuliert es deutlich: „In der aktuellen Verfassung wird es schwer, an ihm vorbeizukommen.“ (red)