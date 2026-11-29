Mark Flekken 3

Beim Gegentor machtlos. Bei den anderen Dortmunder Abschlüssen erledigte er solide seinen Job.

Jarell Quansah 3,5

Vergab kurz vor der Pause bei einem Alleingang die große Chance auf den Ausgleich. Defensiv mit wenig Problemen gegen Beier.

Edmond Tapsoba 3

Mit vollem Einsatz dabei, so auch, als Nmecha ihm eine Kopfwunde mit den Stollen verpasste. Glück, dass er bei einer möglichen Elfmeterszene noch hauchzart am Ball war.

Facundo Medina 4

Konnte Nmecha beim 0:1 nicht stoppen. War ansonsten giftig in den Zweikämpfen. Nach einem Tritt von ihm musste Karetsas raus.

Miguel Gutiérrez 3,5

Interpretierte seine Rolle in Ballbesitz wieder als einrückender Spielmacher. Mit guten Aktionen, aber auch einem üblen Ballverlust in der eigenen Hälfte.

Ezequiel Fernández 3

Startete schläfrig in die Partie. Sein erster Ballverlust wurde noch nicht bestraft, der zweite in der eigenen Hälfte dann schon. Steigerte sich und ging mit argentinischer Härte zur Sache. Am Ende dann noch der Matchwinner mit dem Siegtreffer.

Aleix García 3

Der Stratege hatte auffällig wenig seine Füße im Spiel. Wurde es gefährlich, initiierten es meist andere. Schlug die Ecke, die zum 1:1 führte.

Nathan Tella (bis 61.) 4

Hatte eine gute Chance und auch häufig viel Platz, machte daraus aber zu wenig.

Moussa Diaby (ab 61.) 2,5

Kam mit seinen Dribblings öfter am Gegner vorbei. Abschluss und letzter Pass kamen zunächst nicht zielgenau. Dann mit der Vorarbeit zum 2:1. Hatte das 3:1 auf dem Fuß und übersah dabei auch noch drei mitgelaufene Kollegen.

Ibrahim Maza 4

Kaum Aktionen zu Beginn, kam dann immer besser ins Spiel. Zwei Abschlüsse, von denen einer knapp am Tor vorbeistrich. Versuchte immer wieder viel, blieb aber oft hängen.

Afonso Moreira 3

Hatte einen schweren Stand gegen den starken Gadou. Setzte sich dennoch ein paar Mal durch, bereitet so eine Großchance von Schick vor. Scheiterte mit einem strammen Fernschuss an Kobel.

Patrik Schick 2,5

Vergab im ersten Durchgang eine große Gelegenheit aus sechs Metern, die er im Normalfall verwertet. Machte dann doch noch sein zehntes Saisontor, sein 100. Tor in der Bundesliga.