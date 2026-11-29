Fünf Spiele ohne Sieg und eine Trainerdebatte, die nicht abreißen wollte: Lange hatte der 1. FC Köln wenig zu feiern, und die Stimmung am Geißbockheim war entsprechend angespannt. Dann kamen das starke 1:1 beim großen FC Bayern und das 5:0-Schützenfest gegen die SV Elversberg. Der Trend zeigt nach oben. Wo bis vor Kurzem vor allem die Trainerfrage das Gespräch bestimmte, herrscht nun wieder Ruhe.

Auch für Marius Bülter hat sich der Blick gewandelt. Er hatte zuletzt viel Kritik von den Fans einstecken müssen und saß im Spiel bei den Bayern fast 90 Minuten auf der Bank. Gegen Elversberg war er am Samstag dann plötzlich der gefeierte Held. Er traf dreimal, Saïd El Mala zweimal. Bülter, der nach dem Spiel die Trophäe für den Man of the Match mitbrachte, sagte: „Ich weiß auch, dass vorher viel Kritik da war. Das kriegt man natürlich mit. Ich kann es sehr gut genießen, kann es aber auch einordnen, wie es gemeint ist. Die Tore tun natürlich immer gut. So nimmt man aus so einem Spiel Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl mit.“

Es ist noch gar nicht so lange her, da war von dieser Zuversicht noch nichts zu spüren. Nach dem 0:0 vor rund einem Monat gegen Aufsteiger Schalke, einem Spiel, das in allen Belangen enttäuschte, wurde in Müngersdorf lautstark die Ablösung von Trainer René Wagner gefordert. Auch nach dem 1:1 bei Union und dem 1:2 gegen Leverkusen blieben die Diskussionen bestehen, und vor acht Tagen, unmittelbar vor dem Spiel bei Bayern, waren sie nicht verstummt.

1. FC Köln: Stimmungsumschwung innerhalb von wenigen Tagen

Damit dürfte nun vorerst Schluss sein. Die Mannschaft hat sich im Abstiegskampf Luft verschafft und einen Polster zu den gefährdeten Plätzen aufgebaut. Mit 13 Punkten nach elf Partien belegt der FC erstmals seit dem ersten Spieltag wieder einen einstelligen Platz, sechs Punkte vor Platz 16. Jetzt belohnten sich die Kölner mit dem ersten Heimsieg seit dem Derby gegen Gladbach (2:1) am 11. Oktober.

Es war ein Erfolg, der auch ein Statement war. „Wir waren nicht nur effizient. Wir haben alles in das Spiel reingehauen und dann werden wir mit so einer Partie auch belohnt. Wir haben es mal geschafft, die erste Chance zu verwerten. Das war ein Problem in anderen Spielen. Dann haben wir gezeigt, was die Mannschaft zu leisten im Stande ist, wie wir spielen können, wenn wir in den richtigen Momenten die Tore machen und mutig vor dem Tor agieren“, befand Wagner.

Nun reist der FC mit Zuversicht am Dienstag zum Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist Holstein Kiel (18 Uhr). Das Spiel ist die nächste Gelegenheit, die Entwicklung der vergangenen Wochen zu bestätigen, und für den Klub steht viel auf dem Spiel. Sportlich geht es um den Einzug ins Viertelfinale und damit um die Frage, ob der FC über die Winterpause hinweg in einem Titelwettbewerb vertreten bleibt. Finanziell hängt an diesem Schritt eine Prämie, die nicht im Etat eingeplant ist. Ein Weiterkommen würde dem ganzen Klub guttun, und Trainer Wagner natürlich auch.

Bei den Fans ist der ganz große Traum ein Finale in Berlin. Bis dahin ist der Weg allerdings weit, und die Mannschaft muss Schritt für Schritt vorgehen. Zunächst zählt nur das Achtelfinale.

FC-Geschäftsführer Philipp Türoff kalkuliert DFB-Pokal-Einnahmen grundsätzlich vorsichtig. Türoff betont regelmäßig, dass Einnahmen aus späten Pokalrunden sowie Zusatzerlöse aus ausverkauften Flutlicht-Heimspielen in der seriösen Saisonplanung des FC nicht vorab einkalkuliert werden. Gelangen die Kölner wie in der Zweitliga-Saison 2024/25 bis ins Viertelfinale (damals über drei Millionen Euro Zusatzeinnahmen), verbucht Türoff diese Gelder als ungeplante Sondererlöse. Sie dienen dazu, Schulden zu tilgen, Eigenkapital aufzubauen und finanziellen Spielraum für Kaderinvestitionen zu schaffen.

Im Pokal in Kiel geht es um mehrere Millionen

Durch den Einzug ins Achtelfinale hat der FC bereits rund 1,5 Millionen Euro an reinen DFB-Prämien gesichert. Erreicht die Mannschaft das Viertelfinale, kämen weitere 1,8 Millionen Euro hinzu, insgesamt rund 3,3 Millionen Euro. Der Einzug ins Viertelfinale wäre für den FC vor allem finanziell ein bedeutender, ungeplanter Schub. Diese Prämien würden unmittelbar als zusätzlicher Spielraum in die Vereinskasse oder in das Winter-Transferbudget fließen.

Sollte der FC im Viertelfinale (Anfang Februar 2027) ein Heimspiel zugelost bekommen, kommen anteilige Zuschauereinnahmen hinzu (nach 50/50-Teilung und Abzug der Stadionkosten), dazu mögliche TV-Gelder bei einer Live-Übertragung. Diese Mittel würden es der sportlichen Leitung erleichtern, im Januar-Transferfenster bei Bedarf gezielt nachzubessern, ohne die Bilanz zu belasten.

Nach rund 25 Millionen Euro an Kaderinvestitionen im Sommer sind die Verbindlichkeiten auf 69,6 Millionen Euro gestiegen, unter anderem durch Ratenzahlungen. Große Sprünge ohne Gegenfinanzierung sind deshalb nicht vorgesehen. Türoff sagte dieser Redaktion: „Wir haben nach der Kaderveränderung im Sommer keine größeren wirtschaftlichen Spielräume für den Winter geplant. Sollten wir dennoch handeln, ist es unsere Verantwortung, den konkrete Finanzierungsbedarf und unseren Risikoappetit in ihrer Wirkung auf das Jahresergebnis sorgsam abzuwägen.“ Um dennoch vor allem im Sturmzentrum nachzulegen, prüft Sportchef Thomas Kessler vorrangig Leihen (gegebenenfalls mit Kaufoption) oder gestaffelte Zahlungsziele. Ein Einzug ins Viertelfinale würde ihm dafür mehr Spielraum verschaffen.