Leicht sieht Fußball in der Regel nur aus, wenn vorher jemand schwer gearbeitet hat. Je akribischer ein Plan geschmiedet ist und je genauer die Spieler diesen umsetzen, desto müheloser wirkt es. Doch manchmal dauert es etwas länger, bis sich die Dinge sortiert haben; bis alles funktioniert und alles leuchtet.

Manchmal bedeutet Arbeit auch Warten. Beim 1. FC Köln ließen die vergangenen Monate allerdings wenig Raum für solche Betrachtungen. Während Trainer René Wagner unermüdlich beteuerte, dass seine Mannschaft Schritt für Schritt lerne, verlangte das Umfeld Punkte, und zwar bald. In einem Geschäft ohne Geduld klingt „Lernprozess“ schnell nach Ausrede für ausbleibende Siege. Wagner wusste das, blieb sich dabei jedoch treu – und zwar ohne jedes Zeichen äußerer Aufregung.

Ein nicht ungefährlicher Weg. Wagner schien in einer Branche, die süchtig ist nach kurzfristigem Erfolg, allzu langfristig zu arbeiten. Da konnten Wagner wie sein Umfeld noch so sehr von den Massen an Arbeit sprechen, die der junge Trainer investierte: Mit jedem sieglosen Spiel gingen ihm mehr und mehr die Argumente aus. Einen emotionalen Puffer hatte er schon seit den Rückschlägen im Finale der vergangenen Saison nicht mehr gehabt. Der Rucksack wurde immer schwerer.

Doch nun liefert die Gegenwart machtvolle Argumente für den Trainer. Weder das 1:1 beim FC Bayern noch das 5:0 gegen die SV Elversberg waren Zufall – und leicht war es ebenfalls nicht, obwohl es zeitweise so aussah. In München wie in Müngersdorf folgte die Mannschaft einem Plan. Am deutlichsten zeigt sich das in der Abwehr, die zuletzt Halt gefunden hat. Aber auch einzelne Profis wie Mikey Moore, Paul Okon-Engstler und Borna Sosa machen Fortschritte, wo man vorher schon bereit war, die Hoffnung aufzugeben. Wagner blieb sich und seinen Leuten treu und erkaufte sich mit Beharrlichkeit und Punkten nun zumindest vorerst die Ruhe, die er zum Arbeiten auch weiterhin brauchen wird.

Paul Okon-Engstler nimmt derzeit eine steile Entwicklung, Trainer René Wagner traut dem Australier viel zu. Copyright: Herbert Bucco

In der scheinbaren Mühelosigkeit lauert bereits die nächste Gefahr. Wer den klaren Sieg gegen einen mutigen, aber sich selbst überfordernden Aufsteiger für einen Spaziergang hält, übersieht die Arbeit dahinter. Es ist noch lange nicht erledigt, auch René Wagner wird noch Spiele verlieren. Junge Akteure wie Moore oder Simpson-Pusey reifen selten ohne Rückschläge. Gleichzeitig steckt noch viel ungehobenes Potenzial im Kader. Ein abschließendes Urteil über die Beständigkeit der Mannschaft bedeutet das alles daher noch nicht.

Am Dienstag im Pokal-Achtelfinale bei Holstein Kiel wird sich zeigen müssen, ob das neue Fundament schon nachhaltig trägt. Der ganze Aufbau, die viele Detailarbeit könnten dazu geführt haben, dass die Mannschaft zwar etwas später ins Laufen kam als erhofft. Dafür nun aber weniger anfällig für Störfälle sein wird. Denn die wird es geben – Köln wäre nicht Köln, wenn es jemals einfach wäre.

Die Mannschaft reist mit viel Rückenwind an die Förde, aber der Pokal verzeiht keine Nachlässigkeit. Wagner hat gezeigt, dass sein Konzept funktionieren kann. Nun wird er zu verhindern haben, dass seine Spieler die gefühlte Leichtigkeit bereits für selbstverständlich halten – und gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass sie in Ruhe weiter reifen kann. Es bleibt also viel Arbeit, um es am Ende leicht aussehen zu lassen.