Fünf Tore gegen die SV Elversberg, und dabei ist eine Sache fast ein wenig untergegangen: Der 1. FC Köln blieb ohne Gegentor.

Schon beim Achtungserfolg bei den Bayern (1:1) hatte sich das angedeutet, nun bestätigte es sich erneut: Die Kölner Defensive hat sich stabilisiert. Ein Grund dafür sind zwei völlig unterschiedliche Typen in der Innenverteidigung.

Simpson-Pusey und Schmied mit verschiedenen Ansätzen

Joel Schmied (KStA-Note 2,5 in der Einzelkritik) trat beim 5:0 gegen den Aufsteiger sogar als Vorlagengeber für Said El Mala in Erscheinung, was für ihn untypisch ist. Ansonsten erledigte er seine Aufgabe als Innenverteidiger so verlässlich wie gewohnt. Jahmai Simpson-Pusey (Note 2) hingegen bot den Zuschauern eine spannende Mischung aus Herzkasper und Begeisterungsstürmen.

Im Spielaufbau überzeugte der junge Engländer mit einer starken Passquote, dazu kam seine lässige Art, sich aus Defensivsituationen zu befreien. „Er ist ein Verteidiger, dem ich wahnsinnig gern zugucke“, sagte KStA-Sportchef Cristian Löer im Podcast „Wir waren klar besser“ von Kölner Stadt-Anzeiger und Express.

Löer verglich dabei die beiden Kölner Innenverteidiger miteinander: „Wenn du ihm zuguckst, dann weißt du ja teilweise, dass er weiß, wenn er jetzt Joel Schmied wäre, würde er den Ball einfach seitlich ins Aus schieben. Und was macht er dann? Dreht sich nicht mal zur Seite hin, sondern dreht nach innen auf, in den Gegner rein, eine Körpertäuschung und ist vorbei.“

Die komplette Podcast-Folge gibt es hier:

Dass so etwas auch schiefgehen kann, liegt auf der Hand. Gegen Elversberg passierte das aber nicht. Trotzdem erinnerte sich Löer an einen besonderen Moment: „Es gab gestern eine Szene, da hatte ich das Gefühl, dass zwei Blöcke im Unterrang-Ost des Rhein-Energie-Stadions einen kollektiven Herzinfarkt hatten.“

FC-Reporter Jürgen Kemper ergänzte schmunzelnd: „Der Grat zwischen Highlight-Tape und Pannen-Saisonrückblick ist schmal teilweise.“ Und weiter: „Das sieht immer super aus, wenn es klappt und es hat ja gegen Elversberg wieder alles geklappt. Dann gibt es Leute, die sagen, das kalkuliert er alles. Der weiß, dass er sich da durchsetzen kann. Ich glaube, es ist einfach manchmal auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn.“

Schmied hat sich in die Startelf gearbeitet

Dass Trainer René Wagner diese Risikobereitschaft thematisiert, davon geht Kemper fest aus. „Er will ihn nicht verändern, der soll sich das schon beibehalten. Aber ich denke, dass er es schon mal anspricht und dann vielleicht ab und zu mal sagt: Muss das in jeder Situation sein?“, vermutete er. Gleichzeitig räumte Kemper ein: „Ich bin natürlich der Erste, der das feiert, wenn es klappt!“ Ähnlich sieht es Löer: „Ich kann mich über sowas wirklich wahnsinnig freuen.“

Ein ganz anderer Typ steht neben Simpson-Pusey in der Abwehrzentrale. „Er hat ja Joel Schmied bei sich, die gleichen sich so ein bisschen aus“, sagte Löer. Beim Schweizer komme es eben vor, dass er den Ball auch relativ unbedrängt lieber ins Seiten-Aus spielt, anstatt ins Risiko zu gehen. Löers Urteil dazu: „Das ist natürlich total vernünftig.“

Zu Saisonbeginn hatte Schmied noch das Nachsehen, da erhielt Neuzugang Luka Lochochvili den Vorzug. Entmutigen ließ sich der Schweizer davon aber nicht, und als sich ihm die Chance bot, nutzte er sie. „Das imponiert mir schon“, sagte Kemper. „Wenn er jetzt jede Woche für Woche seine Leistung abruft, dann sieht man, was möglich ist, wenn man fleißig ist, akribisch ist und dranbleibt. Und das lebt er vor.“

Für die beiden Reporter wirft das ungleiche Duo zudem spannende Fragen zur Dynamik im Team auf. „Bei Joel Schmied, der ein sehr vernünftiger, ‚normaler‘ Typ ist, denke ich manchmal. Wie nimmt der die eigentlich alle um sich herum wahr? Und was denkt der, wenn Simpson-Pusey zu tanzen anfängt?“, sagte Löer. „Es ist einfach interessant, wie die einander wahrnehmen.“ Das Fazit: „Mit elf Verrückten, zumal in der letzten Defensivreihe, gewinnst du ja auch nichts.“ (red)