Kapitän hat Corona: Lukas Hradecky fehlt Bayer 04 in Dortmund

Dortmund -

Bayer 04 Leverkusen muss im Spitzenspiel am Sonntag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Dazn) auf Lukas Hradecky verzichten. Der Kapitän ist laut Werksklub am letzten Wochenende positiv auf Corona getestet worden und befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne. „Die Hoffnungen, ihn rechtzeitig für das Spiel beim BVB mit einem negativen PCR-Test freitesten und in den Kader berufen zu können, haben sich am Sonntagvormittag zerschlagen“, hieß es in einer Mitteilung.

In Dortmund wird voraussichtlich Lennart Grill im Leverkusener Tor stehen. Andrey Lunev, die etatmäßige Nummer zwei, fällt aufgrund eines Riss der Syndesmose aus. Niklas Lomb steht als Ersatz zur Verfügung. (ckr)