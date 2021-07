Pohjanpalo hat Corona: Bayer 04 mit Rumpfteam ins Trainingslager

Leverkusen -

Um 10.30 Uhr startet für Bayer 04 am Freitagvormittag am Flughafen Köln/Bonn die schon fast traditionelle Sommer-Reise ins Salzburger Land. In Zell am See-Kaprun sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison 2021/22 gelegt werden. Das Team von Coach Gerardo Seoane wird erstmals am Freitagnachmittag vom Hotel Tauernspa in Kaprun zum Trainingsgelände im Alois-Latini-Stadion nach Zell am See pendeln und auf wenig Verkehr auf der Verbindungsstraße hoffen – in den vergangenen Jahren hatte der Mannschaftsbus der Werkself einige Male im Stau gestanden.

Seoane muss bei seinem ersten Trainingslager auf diverse Profis verzichten. Nadiem Amiri (Deutschland) und Paulinho (Brasilien) sind beim olympischen Fußballturnier im Einsatz. Leon Bailey (Jamaika) weilt beim Gold Cup. Charles Aránguiz (Chile), Exequiel Palacios (Argentinien) sowie Patrik Schick (Tschechen) haben nach der Copa América und der EM noch verlängerten Urlaub. Verletzungsbedingt fehlen Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) und Edmond Tapsoba (Riss der Syndesmose). Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass auch Joel Pohjanpalo das Trainingslager verpassen wird. Beim Finnen wurde nach dem EM-Urlaub eine Corona-Infektion diagnostiziert, er ist in Quarantäne.

Wechselt Grill zu Union Berlin?

Während es Seoane in Österreich also an Feldspielern mangelt, hat er Torhüter im Überfluss zur Verfügung. Gleich vier Profi-Keeper sind mit dabei. Lukas Hradecky, Neuzugang Andrey Lunev, Niklas Lomb und Lennart Grill. Allerdings könnte der U-21-Europameister vorzeitig aus Zell am See-Kaprun abreisen. Grill, der seine Rolle als Hradecky-Herausforderer offenbar nicht zufriedenstellend ausfüllen konnte, könnte in Kürze zum Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin wechseln. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft. „Wir suchen einen Torhüter, der in der Lage ist, Bundesliga zu spielen und auch um die Nummer eins zu konkurrieren“, hatte Unions Manager Oliver Ruhnert zuletzt erklärt. Grills Einsatzchancen hinter Andreas Luthe werden demnach als höher eingeschätzt als hinter Hradecky.