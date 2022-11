Stuttgart/Köln – Zwischen Hertha BSC, dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld entscheiden sich am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga die letzten Fragen im Abstiegskampf. Der FC Augsburg hat dagegen auch rechnerisch vorzeitig den Klassenerhalt sicher. Das sind die Szenarien für den 34. Spieltag – und diese Rolle spielt der 1. FC Köln.

So kann der FC in die Europa League kommen

Für den FC geht es nach dem 0:1 gegen Wolfsburg im letzten Heimspiel um das Erreichen der Europa League. Dabei ist die Marschroute für das Team von Steffen Baumgart völlig klar: Der 1. FC Köln muss am letzten Spieltag in Stuttgart gewinnen. Gleichzeitig brauchen die Kölner Hilfe aus NRW: Der VfL Bochum muss bei Union Berlin punkten, damit der FC eine Chance auf Rang sechs hat.



Einen kleinen Trumpf halten die Kölner dabei in der Hand. Spielt Union nur remis, könnte der FC mit einem Sieg auf die gleiche Punktzahl (55) wie Union kommen und mit der bereits jetzt besseren Tordifferenz an den Hauptstädtern vorbeiziehen.

Diese Vereine sind vom Abstieg bedroht

Hertha BSC (33 Punkte, 36:69 Tore) - rettet sich direkt mit einem Sieg oder einem Unentschieden bei Borussia Dortmund - rettet sich auch bei einer Niederlage in Dortmund, wenn der VfB Stuttgart nicht gegen den 1. FC Köln gewinnt - muss in die Relegation bei einer Niederlage in Dortmund, wenn Stuttgart gegen Köln gewinnt.



Der VfB Stuttgart (30 Punkte, 39:58 Tore) - rettet sich direkt mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln, wenn Hertha BSC in Dortmund verliert. Der VfB spielt in der Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Liga, wenn Hertha in Dortmund punktet oder der VfB bei einer Hertha-Niederlage nicht gegen Köln gewinnt - steigt bei einer Niederlage gegen Köln sogar noch direkt ab, wenn Arminia Bielefeld bei einem Heimsieg gegen RB Leipzig auch den Rückstand von sieben Treffern in der Tordifferenz aufholt.

Arminia Bielefeld (27 Punkte, 26:52 Tore) - erreicht noch die Relegation mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig, wenn der VfB Stuttgart gegen Köln verliert und die Arminia das derzeit um sieben Treffer schlechtere Tordifferenz noch zu ihren Gunsten dreht.



Greuther Fürth steht bereits als Tabellenletzer bereits als direkter Absteiger fest. (mab/dpa)