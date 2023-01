Fortuna-Einzelkritik Willms, Marquet und Lokotsch glänzen beim 3:2 gegen Düren

Köln – Der SC Fortuna Köln hat seine Erfolgsserie in der Regionalliga West fortgesetzt. Am Freitagabend gelang dem Südstadt-Klub beim 3:2 (2:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Düren der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen. Nach dem schwachen Saisonstart hat die Fortuna somit Anschluss ans obere Tabellendrittel gefunden. Vor 2445 Zuschauern im Südstadion erzielten Lars Lokotsch nach starkem Solo (7.) und Sascha Marquet per Fallrückzieher (39.) die Tore in Halbzeit eins. Kurz nach der Pause verfielen die Gastgeber kurzzeitig ins Chaos. David Mikel Bors markierte den 1:2-Anschluss für Düren (47.). Per Foulelfmeter traf Marc Brasnic in der 53. Minute zum 2:2. In der Schlussphase sorgte Dustin Willms für den 3:2-Siegtreffer (79.).

Die Spieler des SC Fortuna Köln in der Einzelkritik

André Weis 3

Gute Fußabwehr in der ersten Halbzeit gegen seinen Ex-Teamkollegen Owusu. Direkt nach der Pause aus kurzer Distanz von Bors und aus elf Metern von Brasnic bezwungen.

Arnold Budimbu 2,5

Bewies auf der für ihn nach wie vor ungewohnt defensiven Position gutes Stellungsspiel. Schaltete sich aber auch in die Angriffe ein. Hat sich hinten rechts festgespielt.

Jan-Luca Rumpf 3

Nach 45 starken Minuten ging beim Ersatz-Abwehrchef kurzzeitig die Ordnung verloren. Rettete immerhin nach 54 Minuten auf der Linie und verhinderte das 3:2.

Jonas Scholz 3,5

Auch Fortunas zweiter Innenverteidiger verfiel mit Beginn der zweiten Halbzeit für einige Minuten in Hektik. Sammelte sich aber wieder.

Angelo Langer 3

Mit viel Offensiv-Engagement in den ersten 45 Minuten, doch es fehlte an Präzision. Zu Beginn der zweiten Hälfte liefen viele Dürener Angriffe über seine Seite. Seine beste Flanke fand den Spann von Willms vor dem 3:2.

Maik Kegel 3,5

Verrichtete wichtige Arbeit, war dabei nicht ganz so auffällig wie sein Nebenmann. Verursachte den Foulelfmeter.

Adrian Stanilewicz 2,5

Spielt, als würde er in Fortunas Mittelfeld schon seit Jahren die Fäden ziehen. Dabei sind es erst wenige Woche. Viele starke Pässe durch die löchrige Dürener Abwehrreihe, sein abgefälschter Schuss wurde zur Torvorlage für Marquets 2:0.

Dustin Willms 2

Bereitete die Führung durch Lokotsch vor. Erspielte sich dank seiner Technik und seines Tempos einige Abschlusschancen – und traf in der 79. Minute anspruchsvoll zum 3:2.

Stipe Batarilo 3,5

Nach sechs Minuten rutschte ihm eine Flanke ab und wurde zum gefährlichen Torschuss. Versuchte immer wieder, Angriffe einzuleiten. Doch am Freitagabend fehlte ihm das Glück.

Sascha Marquet 2

Spektakulärer und technisch perfekter Fallrückzieher zum 2:0. Harmoniert immer besser mit den Offensiv-Zugängen Willms und Lokotsch.

Lars Lokotsch 2

Durchsetzungs- und sprintstark beim frühen 1:0. Der kantige Mittelstürmer war mit Ball schneller als seine Gegenspieler. Sprang vor dem Anschlusstreffer unter einer Ecke durch.