Wuppertal – Am 6. Spieltag der Regionalliga West ist der SC Fortuna Köln nicht über ein 1:1 (0:0) beim Wuppertaler SV hinausgekommen. Durch das Unentschieden rutschte der Südstadt-Klub auf den siebten Tabellenplatz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vor dem Spiel in Wuppertal Anzeige In diesem Bereich möchte sich Fortuna Köln steigern

Tor in der 95. Minute Anzeige Sascha Marquet schießt Fortuna Köln zum Sieg von Christian Krämer

Rückkehrer Sascha Marquet Anzeige „Heute ist Fortuna Köln familiärer“ von Christian Krämer

Der frühere Kölner Roman Prokoph hatte den WSV am Samstagnachmittag in der 72. Minute in Führung gebracht. Fortunas Mittelfeldspieler Stipe Batarilo sorgte quasi im Gegenzug für den 1:1-Endstand (74.). (ksta)