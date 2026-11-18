In der 81. Minute leuchtete im Sportpark Nord die Nummer 21 auf der Anzeigetafel auf. Sie gehört Suheyel Najar, dem Angreifer des SC Fortuna Köln, der seit dem Spiel gegen den VfL Bochum II im August 2025 keinen Pflichtspieleinsatz mehr absolviert hatte. In dieser Partie (0:0) zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Seitdem musste er pausieren, feuerte seine Mannschaft aber während der vergangenen Regionalliga-Saison und dem Drittliga-Aufstieg von der Tribüne aus an und arbeitete hart an seinem Comeback. Bitter war zudem, dass sich Najar bereits im August 2024 in der privaten „Baller League“ das Kreuzband gerissen hatte.

Najar feiert für Fortuna Köln Comeback

Nach rund 15 Monaten stand er nun beim 5:0-Erfolg im Achtelfinale des Mittelrheinpokals beim Bonner SC für einige Minuten wieder auf dem Platz. „Das war ein sehr schönes Gefühl, mit den Jungs mal auf dem Platz stehen zu können und nicht nur mit ihnen zu trainieren. Sie haben mich immer unterstützt. Ich hoffe, dass ich mich wieder in Form bringen kann, damit ich häufiger auf dem Platz stehen kann“, sagte Najar. Und weiter: „Ich hatte heute ein bisschen auf mein Comeback gehofft. Nach der Gelb-Roten Karte, dem 2:0 und 3:0 dachte ich mir: Komm, Trainer, ich werde schon keine drei Eigentore machen. Das war die Vorlage für den Trainer. So viel konnte ich dann auch nicht mehr versauen.“

Vor Najars Einwechslung hatte die Fortuna bereits 3:0 geführt. Romeo Aigbekaen traf nach einer Ecke artistisch zur Führung (22.). Zu Beginn der zweiten Hälfte sah Bonns Massaman Keita nach einem Handspiel Gelb-Rot (55.). Jonas Michelbrink legte nach. Er nahm einen schwachen Klärungsversuch von Bonns Keeper Tobias Pawelczyk am Mittelkreis auf und traf ins leere Tor. „Für uns war es wichtig, heute eine Runde weiterzukommen. Das Ergebnis fällt vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus. Ich habe den Ball schon hundertmal probiert und er ist nie reingegangen. Heute habe ich beim Kontakt schon gemerkt, dass der gut kommt. Dass er reinging, ist umso schöner“, sagte Michelbrink. Für ihn dürfte der Treffer ebenfalls ein Erfolgserlebnis sein. In dieser Saison hatte er bislang nur wenig Einsatzzeit.

Am Samstag gastiert der SV Meppen bei Fortuna

Enzo Wirtz erhöhte in der 72. Minute mit einem Distanzschuss auf 3:0, Timo Bornemann schob in der 82. Minute das 4:0 nach. Adrian Stanilewicz traf in der 90. Minute zum 5:0-Endstand. Anschließend feierte Najar mit der Mannschaft vor den mitgereisten Auswärtsfans.

Für die Fortuna war es der erste Pflichtspielsieg nach fünf Niederlagen in Folge. In der Dritten Liga hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Mink zuvor die letzten Partien verloren und nur zwei Tore erzielt. Umso wichtiger, dass die Mannschaft mit ihren fünf Treffern Selbstvertrauen tanken konnte. Am Samstag empfängt die Fortuna im Südstadion den SV Meppen (14 Uhr). Möglichst bald sollte dann auch in der Liga der erste Sieg folgen.

Denn derzeit steht die Fortuna auf dem vorletzten Tabellenplatz, drei Punkte trennen sie vom sicheren Ufer. Die Südstädter müssen deshalb den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Sonst könnte das frisch gesammelte Selbstvertrauen rasch wieder verfliegen. Der Erfolg im Mittelrheinpokal soll natürlich nicht der einzige bleiben. Das Erreichen des DFB-Pokals bleibt ebenso ein Saisonziel wie der Klassenerhalt.

Bereits in der vergangenen Saison erreichte die Fortuna das Finale, unterlag aber im Stadtderby Viktoria Köln nach Elfmeterschießen. Die Revanche bietet sich nach dem Duell mit Meppen: Dann gastiert der Südstadt-Klub im Sportpark Höhenberg (29. November, 13.30 Uhr) beim aktuellen Tabellenführer der Dritten Liga.