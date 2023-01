Köln – Die Kölner Haie haben am Dienstag im DEL-Spiel im Augsburg einen wichtigen Sieg gelandet. Dank eines Treffers von Maxi Kammerer in der Verlängerung feierte der KEC einen 2:1 (1:0, 0:1, 0:0/1:0) -Erfolg und wahrte die Chance, noch Platz zehn zu belegen und die Pre-Playoffs zu erreichen. „Es war ein Spiel, das hin und her gewankt ist, unser Goalie hat sehr gut gehalten“, sagte Haie-Stürmer Mark Olver, Schütze des Kölner Tores in der regulären Spielzeit, bei „Magenta Sport“.

Mittelstürmer Olver verwandelte eine der weniger Torchancen

Von Beginn an agierten beide Mannschaften vorsichtig, denn es ging für beide um viel, quasi um die letzte Chance, sich für die Meisterschaftsrunde der DEL zu qualifizieren. Die Haie, mit Justin Pogge im Tor, starteten sehr konzentriert, der kanadische Goalie zeigte eine insgesamt tadellose Leistung, eine deutliche Steigerung zu den Vorstellungen, die er zuvor geboten hatte. Und es gelang den Haien in Führung zu gehen, eine der wenigen Torchancen, die sie im ersten Drittel hatten, verwandelte Mittelstürmer Olver zum 1:0 für den (16. Minute).

Das könnte Sie auch interessieren:

KEC vor Entscheidungen Anzeige Kölner Haie müssen siegen – und hoffen von Christiane Mitatselis

Pre-Playoffs sind möglich Anzeige Kölner Haie gehen mit Torwart-Problem in den Endspurt von Christiane Mitatselis

Abstiegsgespenst verscheucht? Anzeige Kölner Haie nehmen plötzlich Playoffs ins Visier von Christiane Mitatselis

Ebenso konzentriert starteten die Kölner Profis ins genauso ausgeglichene Mitteldrittel, in dem es erneut eng zuging – und in dem nur ein Tor fiel. Und zwar in der 27. Minute, in der Augsburger Magnus Eisenmenger traf, sodass es nach 40 Minuten 1:1 stand. Im Schlussabschnitt bot sich das gleiche Bild: Beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter Eis. Beim KEC fing Pogge stark, aber auch sein Gegenüber, Panther-Goalie Olivier Roy, gab sich keine Blöße.

Die Partie wurde immer verbissener

Die Partie wurde, je länger sie lief, immer verbissener geführt. Glück hatten die Haie, dass die Schiedsrichter fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ein vermeintliches Tor der Augsburger nicht gaben, da der Puck ihrer Meinung nach die Linie nicht vollständig überquert hatte, wie sie nach Videobeweis feststellten – eine knappe Entscheidung. Ebenso eng ging es in der Overtime zu, in der Kammerer in der 64. Minute Roy überwand und dem KEC den Extrapunkt sicherte.

Für die Haie stehen in der DEL-Hauptrunde nur noch zwei Begegnungen auf dem Programm: Am 1. April in Bietigheim und am 3. April gegen Ingolstadt.

Kölner Haie: Pogge- Sieloff, Holös - Edwards, Mo. Müller - Zerressen, Roach - Sennhenn

- Ferraro, McIntyre, Thuresson - Kammerer, Matsumoto, Chrobot - Üffing, Olver, Uvira - Dumont, Sill, Oblinger – Zuschauer: 4434. – Schiedsrichter: MacFarlane, Rohatsch. – Strafminuten: Augsburg 12 /Köln 8.- Tore: 0:1 Olver (15:55), 1:1 Eisenmenger (26:38), 1:2 Kammerer (63:38).