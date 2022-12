Köln – Justin Fontaine, der neu verpflichtete Stürmer der Kölner Haie, sollte eigentlich am Dienstagabend im Heimspiel des KEC gegen Nürnberg debütieren. Der erste Auftritt des Kanadiers im Haie-Trikot muss jedoch verschoben werden. Der Profi, der seit März 2019 kein Pflichtspiel bestritten hat, ist kurzfristig erkrankt.

Die Haie hoffen, dass Fontaine am Freitag in der Auswärtspartie in Krefeld wieder fit ist. Fontaine traf am Samstag aus Kanada in Köln ein, trainierte am Montag erstmals mit dem Kölner Team – und wurde danach krank. Die Haie warten in der DEL seit zehn Spielen auf einen Sieg.