Bietigheim/Köln – Im vierten Versuch hat es funktioniert. Die Kölner Haie feierten am Freitag beim Tabellenletzten, den Bietigheim Steelers, ein 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) und damit den ersten Auswärtssieg in der DEL-Saison 2022/23.

Ein besonderes Spiel war es für den Kölner Torwart Mirko Pantkowski, der bei seinem fünften DEL-Einsatz für den KEC seine erste Zu-Null-Partie erlebte. „Es war wichtig für uns, das Spiel zu gewinnen. Wir mussten gewinnen, und wir wollten gewinnen. Heute haben wir endlich einen Weg gefunden“, kommentierte Alexander Oblinger, Schütze des zweiten Kölner Treffers, bei „Magenta Sport“.

Im ersten Drittel, in dem es viele Strafzeiten auf beiden Seiten gab, erspielten sich die Haie bereits Vorteile und ein Torchancen-Plus. Ein Schuss von Mark Olver landete jedoch an der Latte, und Jason Bast vergab einen Penalty. Defensiv agierten die Haie von Beginn an sehr stabil, auch ihr Unterzahlspiel war gut. Und Pantkowski im KEC-Tor fing sehr sicher. In der Offensive fehlte den Kölnern, deren Sturm wieder der zuletzt angeschlagene Nick Baptiste verstärkte, auch im zweiten Abschnitt zunächst noch Glück. In der 31. Minute war es dann aber so weit. Verteidiger Nick Bailen schoss den Puck nach einem Solo zum 0:1 ins kurze Eck – es war das erste Tor des US-Profis für die Kölner Haie, für den vorher zwei Vorlagen zu Buche gestanden hatten.

Vier Minuten später erhöhte Oblinger auf 2:0 für den KEC, er wurde vor dem Tor angespielt von Moritz Müller und brachte die Scheibe an Goalie Cody Brenner vorbei. Danach drehte Bietigheim offensiv ein wenig auf, dank Pantkowski hielt aber der Zwei-Tore-Vorsprung der Haie.

Auch im Schlussdrittel hielten die Haie ihre konzentrierte Linie, zwingende Aktionen brachte Bietigheim nicht aufs Eis. Zudem konnte sich der KEC auf Pantkowski verlassen, der ein paar Schüsse abfing. So lief die Zeit herunter, und es war im Grunde nur noch die Frage zu beantworten, ob die Null bis zum Ende stehen würde. Pantkowski klärte kurz vor Ende in einer brenzlichen Situation gegen Norman Hauner – und sicherte sich damit seinen ersten Shut-out.

Kölner Haie: Pantkowski - Dietz, Bailen - Austin, Sennhenn - Müller, Roach - Glötzl - Olver, McIntyre, Bast - Proft, Aubry, Thuresson - Kammerer, Matsumoto, Baptiste - Üffing, Sill, Oblinger. – Zuschauer: 2157. – Schiedsrichter: Palkövi, Schrader. – Strafminuten: Bietigheim 12/ Köln 14. – Tore: 0:1 Bailen (30:27), 0:2 Oblinger (34:37).