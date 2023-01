Nürnberg – In Nürnberg haben die Kölner Haie am Dienstag ihr schwächstes Spiel seit vielen Wochen absolviert. Die Profis von Trainer Uwe Krupp verloren ihre DEL-Begegnung bei den Ice Tigers mit 1:6 (1:1, 0:2, 0:3), sie wirkten müde und fanden keinen Zugriff auf die Partie. „Wir waren heute nicht wirklich da und sind nicht in Schwung gekommen, Nürnberg hat den Sieg verdient“, sagte Haie-Stürmer Andreas Thuresson, der sein Comeback nach gut zweiwöchiger Corona-Quarantäne gab bei „Magenta Sport.“

Dabei hatte es gut für die Haie begonnen, bei Überzahl schoss Quinton Howden den KEC 1:0 in Führung (7.), was Nürnberg allerdings anderthalb Minuten später mit dem Ausgleichstreffer durch Tyler Sheehy beantwortete. Kurz vor der ersten Pause hatte Maury Edwards eine Chance, den KEC wieder in Front zu bringen, der Puck landete jedoch am Pfosten. Der Rest des Spiels ging klar an die Gastgeber, Daniel Schmölz, der früher einmal ein Hai war, erzielte das 2:1, und zwar nach einem schönen Pass des hinter dem Tor postierten Gregor MacLeod. Tomas Pöpperle im KEC-Kasten hatte keine Chance (25.).

Kurz darauf kam es zu einer hässlichen Szene. Haie-Stürmer Marcel Müller verpasste seinem Gegenspieler Nick Welsh an der Bande einen Kniecheck an dessen Knie, der Nürnberger musste gestützt vom Eis begleitet werden. Auch für Marcel Müller war die Partie beendet, er kassierte eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Am Ende des daraus resultierenden fünfminütigen Powerplays gelang Blake Parlett das 3:1 für Nürnberg (30.). Immerhin gestalteten die Haie die Partie danach einigermaßen ausgeglichen. Bis zur 50. Minute, in der Patrick Reimer bei Überzahl das 4:1 markierte. Doch das war es noch nicht, Marko Friedrich schoss den Puck über Pöpperles Fanghand zum 5:1 ins Netz (56.), Sheehy ließ das 6:1 folgen (59.). Bald darauf hatten es die Haie überstanden.

Kölner Haie: Pöpperle - Edwards, Mo. Müller - Ugbekile, Sieloff - Roach, Zerressen - Sennhenn - Thuresson, Howden, Uvira - Oblinger, Sill, Chrobot - Kammerer, Olver, Ma. Müller - Üffing, Matsumoto, Barinka



Zuschauer: keine



Schiedsrichter: Kopitz, MacFarlane



Strafminuten: Nürnberg 8/Köln 13 + SD Ma. Müller



Tore: 0:1 Howden (6:40), 1:1 Sheehy (8:15), 2:1 Schmölz (24:46), 3:1 Parlett (29:45), 4:1 Reimer (49:33), 5:1 Friedrich (55:52), 6:1 Sheehy (58:20)