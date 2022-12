Sechste Kölner Pleite in Folge Haie verlieren Heim-Derby gegen Düsseldorf

Köln – Die Kölner Haie haben auch das zweite Heim-Derby der Corona-DEL-Saison gegen die Düsseldorfer EG verloren. In der leeren Lanxess-Arena musste sich die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Donnerstag dem rheinischen Rivalen mit 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) geschlagen geben. Für den KEC war es die sechste Niederlage in Serie. Das erste Duell mit der DEG hatten die Haie im Dezember mit 4:5 n.P. verloren. „Ein bitterer Abend für uns. Wir müssen das aufarbeiten und schnellstmöglich zurück auf die Siegerstraße“, sagte Haie-Verteidiger Pascal Zerressen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Misslungene Revanche Anzeige Kölner Haie verlieren zum zweiten Mal in elf Tagen in Berlin von Christiane Mitatselis

Oblinger und Edwards fehlen lange Anzeige Hiobsbotschaften für die Kölner Haie von Christiane Mitatselis

Vierte Pleite in Serie Anzeige Kölner Haie unterliegen Bremerhaven 3:4 von Christiane Mitatselis

Düsseldorf ging nach 59 Sekunden in Führung: Jérôme Flaake fälschte einen Schuss von Bernhard Ebner unhaltbar ab – 0:1. Es entwickelte sich ein zähes Spiel, in dem sich zunächst kein Team hervortat. Doch dann wanderte Sebastian Uvira, der nach auskurierter Leistenblessur sein Saisondebüt gab, auf die Strafbank. Die Folge war das 0:2, erzielt von Mathias From, der, unbedrängt von KEC-Verteidiger Dominik Tiffels, Hannibal Weitzmann im Kölner Tor bei freier Sicht für den Goalie überwand. Das zweite Drittel ging klar an Düsseldorf.

Die Haie fanden keinen Zugriff aufs Spiel, die Fehler im Spielaufbau häuften sich. So traf Flaake früh zum 0:3 (22.), Kyle Cumiskey gelang gut zehn Minuten später das 0:4. Vom KEC war bis auf eine Konterchance von Uvira offensiv nichts zu sehen. Immerhin erzeugten die Kölner im Schlussdrittel ein wenig Druck. Moritz Müller glückte im Powerplay per Schuss vom Bullykreis das 1:4 (48.). Doch nachdem Alexander Ehl nach einem der vielen Kölner Defensivpatzer das 1:5 erzielt hatte (54.), war das Spiel für die Haie endgültig verloren.