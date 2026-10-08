Sonntag steht ganz im Zeichen des rheinischen Fußball-Derbys. Kurz bevor in Müngersdorf der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Duell aufeinandertreffen, stehen sich wenige Kilometer entfernt bereits die Zweitvertretungen beider Vereine in der Regionalliga West gegenüber. Um 15 Uhr beginnt das kleine Derby zwischen der FC-U-21 und der U23 der Fohlen im Franz-Kremer-Stadion.

„Wir wären alle sehr gerne ins Stadion gegangen, um unsere Profimannschaft anzufeuern. Dass dies nun nicht möglich sein wird, ist natürlich sehr schade“, haderte Kölns Trainer Manuel Hartmann etwas mit dieser Parallelansetzung, betonte aber zugleich: „Für uns ist nun aber wichtig, dass unsere Jungs ihren eigenen Fokus behalten. Für unsere Spieler ist das U-21-Derby ihr großes Derby. Gerade solche Partien sind eine gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und über sich hinauszuwachsen.“

Len Wörsdörfer fällt aus, Malek El Mala zurück im Training

Von seiner Mannschaft forderte der Coach: „Man muss den Derbycharakter in jeder Faser spüren. Entscheidend ist für mich, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, dieses Derby unbedingt gewinnen wollen.“ Gerade diesen unbedingten Siegeswillen ließen die Kölner in den vergangenen Wochen einige Male vermissen. Zuletzt tankten sie mit dem 4:3 gegen Hilden aber wieder Selbstvertrauen, nach zuvor drei Niederlagen in Serie.

Hartmann muss gegen Gladbachs U23 auf Len Wörsdörfer verzichten. Der Stürmer erlitt gegen Hilden einen Nasenbeinbruch. Läuft alles perfekt, könnte der 19-Jährige in der kommenden Woche zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings mit einer Schutzmaske absolvieren.

Positive Nachrichten gab es derweil von Malek El Mala. Der Stürmer sollte in dieser Woche wieder das gesamte Mannschaftstraining absolvieren. „Wann genau er dann wieder in der Regionalliga zum Einsatz kommt, hängt davon ab, wie er die Trainingsbelastungen verkraftet“, erklärte Hartmann. Mit Maik Akumu und Gil Neves kehren zudem zwei Spieler aus dem U-21-Kader von ihren jüngsten Länderspielreisen zurück.

Sieg im Test gegen Reserve von Zwolle

Der Coach nutzte das pflichtspielfreie Wochenende, um seinen Schützlingen etwas Ruhe zu gönnen: „Wir haben das Wochenende bewusst genutzt, um den Spielern nach der intensiven ersten Phase der Saison auch einmal etwas Luft zu geben. Es gab entsprechend freie Tage, gleichzeitig haben wir natürlich einen individuellen Plan mit den Jungs abgestimmt.“

Um im Rhythmus zu bleiben, testete die U21 zu Wochenbeginn in Bergisch Gladbach unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die zweite Mannschaft des niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. „Das war ein super Test für uns, haben viele Spieler auf Spielpraxis bringen können“, bilanzierte der Coach nach dem 3:2-Sieg seines Teams. Die Kölner Tore erzielten Marvin Ajani, Etienne Borie und Luiz Labenz per Foulelfmeter.