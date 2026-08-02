Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben ihr Trainingslager unweit der französischen Grenze in Lautenbach mit einem Testspiel-Sieg beendet. Das Team von Trainerin Britta Carlson bezwang den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich in Oberkirch mit 2:1 (2:1). Lydia Andrade brachte die FC-Frauen in Führung. Neuzugang Sophie Nachtigall erzielte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich den Siegtreffer noch vor der Halbzeit. Die 22-Jährige war nach dem Abpfiff entsprechend gut gelaunt: „Ich habe jetzt lange keine Tore geschossen, deswegen ist es besser, dass ich heute getroffen habe. Für mich selber und natürlich auch wichtig, weil wir jedes Testspiel gewinnen wollen.“

Nachtigall wiederum, die unlängst vom SC Freiburg nach Köln wechselte, gestand zugleich schmunzelnd: „Ich glaube, wir sind alle sehr platt. Es war schon sehr intensiv, nicht nur durch die Hitze, sondern auch durch die Intensität im Training die ganze Woche über.“ Trainerin Carlson zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt ihrer Spielerinnen, konstatierte aber auch eine Baustelle in ihrer Mannschaft: „Wir müssen wieder mehr Tore machen und effizienter werden.“ Carlson blickte auf die Tage in Lautenbach zurück: „Es war eine sehr gute Woche unter guten Bedingungen. Das Wetter war ein bisschen unangenehm, es war sehr heiß. Aber wir haben das nicht zum Thema gemacht und die Spielerinnen haben im Training Gas gegeben.“

Kräftezehrende Tage im Trainingslager

Auch die Neu-Kölnerin Nachtigall zog ein positives Fazit nach dem kräftezehrenden Trainingslager: „Man hat gemerkt, dass wir die sieben Tage gut für uns genutzt haben und mehr in die Abläufe reingekommen sind und einfach die nächsten Schritte zusammen gemacht haben. Vieles, was wir trainiert haben, haben wir auch direkt umgesetzt und es hat auch geklappt.“ Ihr eigener Einstieg im neuen Verein habe reibungslos funktioniert. „Ich bin gut angekommen, fühle mich sehr wohl und habe Spaß, lache viel mit den Mädels und das bedeutet mir viel“, sagte Nachtigall.

Die Kölnerinnen reisten rechtzeitig zur Saison-Eröffnung am Samstag vor dem Rhein-Energie-Stadion zurück in die Heimat. „Das ist immer etwas Besonderes, wenn da so viele Menschen extra für den FC kommen“, sagte Carlson. „Alle werden ein bisschen müde sein. Das geht unseren Männern genauso, wenn du eine Woche Trainingslager in den Knochen hast. Aber gerade für so etwas kann man sich immer sehr gut motivieren, dass es Spaß macht, den Fans auch etwas zurückzugeben und auf die Saison einzustimmen.“

Saisonstart am 22. August bei Eintracht Frankfurt

Vor den Kölnerinnen liegen danach einige trainingsfreie Tage, um die Akkus wieder aufzuladen für den Endspurt der Vorbereitung, der am Mittwoch startet. „Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ein bisschen abschalten, kurz mal regenerieren und dann können wir wieder angreifen“, sagte Nachtigall, die Matchwinnerin des Trainingslager-Abschlusses. Die neue Bundesliga-Saison startet für den FC am 22. August (12 Uhr) mit dem Spiel bei Eintracht Frankfurt.