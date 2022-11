Köln – Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Auftakt der NHL-Playoffs eine Niederlage kassiert. In eigener Halle verloren die Kanadier am Montagabend (Ortszeit) 3:4 gegen die Los Angeles Kings und stehen in der Serie nach dem Modus Best-of-Seven direkt unter Druck. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

Der Kölner NHL-Superstar erzielte in der intensiven Partie mit vielen Schubsereien in der zehnten Minute des zweiten Drittels den Ausgleich zum 3:3, doch die Kings ließen sich davon nicht erschüttern und gingen knapp fünf Minuten vor Schluss durch Sean Durzi erneut in Führung.

1. FC Köln wünscht Draisaitl viel Glück

Da half es auch nicht, dass der 1. FC Köln dem Kölner NHL-Superstar am Vorabend auf Instagram Glück gewünscht hatte. „Träume, die vereinen“, schrieb der FC. Trainer Steffen Baumgart sowie die Profis Salih Özcan und Anthony Modeste richteten auch Sprachnachrichten an Draisaitl.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und doch lagen die Gäste aus Los Angles gegen die Oilers nie zurück. Bei den Kings, die die Serie nun mit 1:0 anführen, ist der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm im Trainerstab.

Leon Draisaitl sucht den Team-Erfolg

Dabei hat Leon Draisatil gerade seine achte NHL-Hauptrunde mit persönlichen Bestmarken abgeschlossen. Seine 55 Tore und 55 Vorlagen erreichten (und übertrafen) zuletzt vor 26 Jahren Mario Lemieux und Jaromir Jagr. „Dass mein Name auf einer Liste mit solchen Legenden auftaucht, macht mich natürlich sehr stolz“, sagte Draisaitl, 2020 schon als Scorerkönig, wertvollster Spieler der Liga und Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Was Draisaitl fehlt, sind die Teamerfolge: Mit Draisaitl erreichte Edmonton nur dreimal die Play-offs, schaffte es nur ein einziges Mal in die zweite Runde. Das soll jetzt endlich anders werden. „Hoffentlich werden wir am Ende ganz oben stehen“, sagte der 26-Jährige.

Titelverteidiger verliert klar gegen Toronto Maple Leafs

Vor dem Spiel in Edmonton hatte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning unterdessen ein 0:5 bei den Toronto Maple Leafs kassiert. NHL-Toptorjäger Auston Matthews traf gegen den Stanley-Cup-Sieger der beiden vergangenen Spielzeiten doppelt.

Die Carolina Hurricanes gewannen ihr Heimspiel gegen die Boston Bruins 5:1, die St. Louis Blues holten bei den Minnesota Wild ein 4:0. (oke/dpa/sid))