Köln – Nachdem Fußball-Drittligist FC Viktoria Köln unmittelbar nach dem Saisonfinale den Abschied von elf Spielern bekanntgegeben hatte, verkündete der Klub am Freitag die Vertragsverlängerung von Patrick Koronkiewicz. Der 30-jährige Abwehrspieler, der bereits 195 Mal für die Höhenberger auflief, geht in seine achte Saison bei den Rechtsrheinischen und ist damit nach Kapitän Mike Wunderlich der dienstälteste Spieler des Klubs.

Hoffnung bei Risse und Schultz

Zudem würde die Viktoria gerne zwei Akteure weiterbeschäftigen, deren Leihgeschäft am 30. Juni endet: Innenverteidiger Michael Schultz würde man trotz seines gültigen Arbeitspapiers in Braunschweig liebend gerne in Köln behalten, ebenso den vom 1. FC Köln ausgeliehenen Außenstürmer Marcel Risse. „Natürlich würden wir Marcel gerne weiter bei uns haben“, betont Sportvorstand Franz Wunderlich. „Wir müssen nun abwarten, was der FC dazu sagt.“



Es ist wohl so, dass sich auch der gebürtige Kölner einen Verbleib in Höhenberg vorstellen kann, wobei das Heft des Handelns bei Risses aktuellem Arbeitgeber liegt, bei dem er noch über ein Arbeitspapier bis Sommer 2022 verfügt.



Bereits am 21. Juni steht der erste Leistungstest auf dem Programm, bevor am 26. Juni ein Testspiel gegen den Landesligisten Sportvereinigung Porz folgt und es vom 28. Juni bis 4. Juli ins Trainingslager nach Oberstaufen/Allgäu geht. Ein weiteres Testspiel bestreitet das Team von Trainer Olaf Janßen am 10. Juli beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.